ATE marcha a la Legislatura el martes para reclamar el endeudamiento

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, convocó a los afiliados a movilizarse el próximo martes a la Legislatura de Neuquén para reclamar que se apruebe el endeudamiento solicitado por el gobernador Omar Gutiérrez. Tras el fracaso del tratamiento esta mañana en el plenario de comisiones, el dirigente evaluó que los trabajadores quedaron "en medio de una disputa electoral que tiene como rehén el pago de nuestro aumento salarial".

"Los diputados que se niegan a dar tratamiento al proyecto de endeudamiento en la Legislatura, los mismos que no dieron ninguna respuesta durante el 2020 cuando solicitamos su colaboración para garantizar el pago de sueldos, no están preocupados porque el sueldo no les alcanza. Cobran su incremento salarial en su totalidad desde hace varios meses más “gastos”. Tampoco están preocupadas y preocupados por aquellas y aquellos trabajadores a los que acompañaron a los piquetes cobren sus aumentos", planteó Quintriqueo en la convocatoria.

La misiva apunta directamente a Juntos por el Cambio, el FIT y el Frente de Todos, aunque no menciona a la Democracia Cristiana, otro sector que está en contra.

"Ante este panorama de egoísmos y mezquindades electorales, en que un nuevo bloque parece haber nacido solo para conformar una oposición incoherente, es necesario comenzar a movilizarnos", sostuvo el dirigente sindical, quien exigió que los legisladores "sean responsables y garanticen nuestro incremento salarial".

La medida que se concretará el martes será un paro provincial con movilización desde las 9 al edificio de Leloir 810 "antes de que los legisladores se tomen vacaciones". Anticipan que ese día definirán nuevas medidas de fuerza para continuar el reclamo.

"No vamos a dejar en manos de la timba electoral nuestro salario que, además de ser la comida de nuestras familias, es el motor del consumo local tan necesario en este contexto de crisis e incertidumbre", manifestó Quintriqueo.

La intervención de ATE no es la primera en medio de las negociaciones por la aprobación del endeudamiento. El propio dirigente ha mantenido reuniones con diputados de la oposición para pedir acompañamiento y el viernes pasado hizo pública una carta a todos los bloques con el reclamo. Fue luego de que el ministro de Economía, Guillermo Pons, les asegurara a todos los dirigentes gremiales que, sin endeudamiento, no habría recursos para pagar la suba salarial.