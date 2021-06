La oposición se levantó y Gutiérrez se queda otra vez sin el endeudamiento

El nuevo y último intento del Movimiento Popular Neuquino para forzar el tratamiento de la deuda solicitada por Omar Gutiérrez antes del receso terminó hoy en un nuevo escándalo. La oposición denunció una "maniobra antirreglamentaria" y se retiró del plenario de comisiones que había convocado el oficialismo para suplir su falta de votos en la de Asuntos Constitucionales.

El fracaso del proyecto es uno más en la lista de tropiezos que sumó desde que ingresó al recinto, el 26 de abril. La autorización que busca 12.800 millones de pesos para compensar el aumento de gastos corrientes que generaron los acuerdos salariales ahora deberá esperar hasta después del receso legislativo para volver a la carga.

El texto solo pudo conseguir despacho de la comisión de Presupuesto, donde participan dos diputados de la oposición que están a favor: Mariano Mansilla (Frente de Todos) y Raúl Muñoz (Democracia Cristiana). La piedra en el zapato para el oficialismo siempre fue Asuntos Constitucionales, donde todo el bloque opositor está en contra.

La maniobra de hoy apuntaba a fusionar la integración de ambas comisiones en una sola para lograr una "mayoría simple" de 15 votos en total, lo que fue cuestionado por "antirreglamentario" por la oposición.

Durante una hora, los diputados discutieron artículos del reglamento interno de la Legislatura con distintas interpretaciones e incluso Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) llegó a anticipar que se impugnaría judicialmente la votación si se avanzaba de esa manera. "Hay una disparidad del oficialismo en interpetar el reglamento según sea la estación del año", planteó.

Para la oposición, la estrategia del oficialismo fue "escandalosa". Foto: gentileza Lorena Parrilli.

Encarecidamente

El largo debate reglamentario que se originó hoy entre oficialismo y oposición incluyó pedidos "encarecidos" de varios diputados para que el MPN reviera su decisión de forzar el tratamiento del proyecto.

"Pido por favor que no pongan en tensión ni a las comisiones ni a la Cámara. Están forzando un reglamento que no les da la razón. Lo que podríamos hacer es tratar de ver cómo este proyecto directamente se puede retirar o hacer uno mejor. Creo que en el diálogo y en posiciones que se puedan encontrar para salir de este berenjenal que nos pone en una confrontación que nadie quería", reclamó César Gass (Juntos por el Cambio".

También Darío Peralta (Frente de Todos) pidió "encarecidamente que se revea la situación porque no es este el mecanismo". "Me gustaría que podamos seguir el trabajo y la construcción de ese proyecto de ley superador que nos saque de esto que entiendo que, no voy a decir es ilegal, pero raya el reglamento que se intente hacer algo así", evaluó.

El show

El intento más enfático por defender la convocatoria al plenario y la legalidad de la medida, llamativamente no llegó desde el bloque oficialista, sino desde el opositor Mariano Mansilla. Fue el único que se sumó a defender la postura del jefe de bloque del MPN, Maximiliano Caparroz, pues el resto apenas lo hizo por redes sociales, una vez terminada la reunión.

"Los actos de comisiones son preparatorios de la voluntad de legislador, no son administrativos ni judicialmente impugnables. Son ordenatorios para que lleguemos al plenario y ahí se expida la voluntad popular", argumentó el legislador del Frente de Todos.

"En esta Cámara hay mayoría de diputados que respaldan el triunfo de los trabajadores en las rutas. Vayamos y discutamos, no importa si perdemos o ganamos, pero que llegue al recinto", fue el pedido de Mansilla.

Diputados de la oposición no dejaron pasar la oportunidad de cuestionar su discurso. Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) le criticó el "show" y planteó: "pide llegar al recinto porque según él esto es lo que quiere el pueblo neuquino. Ojalá muchos de nuestros proyectos también llegaran al recinto con esa excusa, proyectos que son cajoneados en el momento en que ingresan a la Legislatura".

Patricia Jure (FIT), por su parte, calificó el esfuerzo de Mansilla de "olímpico". "Nunca vi un esfuerzo tan grande de un diputado de la oposición por ser tan servil al gobierno", disparó.

La comisión se quedó sin quórum tras una hora de discusión. Foto: gentileza MPN.

Sin quórum

"Todos los bloques que consideran que esto es una maniobra abierta se tienen que retirar", había planteado desde el inicio la diputada Jure a los demás integrantes de la oposición, tras considerar que, de otro modo, se avalaría la maniobra. "Sino el trabajo sucio lo hace el MPN y sus satélites porque no llegaron a negociar con los demás las modificaciones", insinuó.

Su reclamo finalmente se concretó, pues el infructuoso debate reglamentario no logró acercar posiciones en ningún momento. "Entiendo el apasionamiento de la discusión, pero cada uno hará lo que tenga que hacer", había dicho Caparroz al resto de la oposición.

Los diputados finalmente se levantaron y dejaron sin quórum el plenario, bajo la mirada frustrada del oficialismo. El proyecto ahora no podrá llegar a las úlltimas sesiones antes del receso invernal, que son mañana y el jueves, lo que significará para Omar Gutiérrez no contar con el crédito, por lo menos, hasta agosto.

Video: el momento de contar presentes