ATEN Capital criticó el plan para abrir las escuelas en verano

Este lunes empezará a funcionar en Neuquén el plan “Volvé a la escuela” con el objetivo de brindar un espacio de acompañamiento pedagógico a estudiantes que hayan visto afectadas sus trayectorias escolares por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el programa nacional no estará exento de polémica, pues la seccional Capital del sindicato ATEN ya anticipó su rechazo a lo que evaluó como “una respuesta perversa” frente a la crisis educativa que se vivió en los últimos años.

La secretaria general Angélica Lagunas criticó que el gobierno no haya garantizado condiciones educativas y que hoy pretendan “resolver ese abandono con algunos días de clases de verano, en una cantidad insignificante de escuelas y con cargos por fuera de la normativa vigente que establece el Estatuto del Docente”.

Según informó el gobierno, el programa se extenderá del 10 de enero al 10 de febrero en 23 establecimientos en todo el territorio. Afectará primero a 2.500 alumnos secundarios para extenderse luego a quienes cursan la primaria.

Entre las escuelas están incluidos algunos CPEM y EPET de Neuquén capital, Plaza Huincul, Cutral Co, Plottier, Piedra del Águila, Aluminé, Bajada del Agrio, El Huecú, Senillosa, Taquimilán, Villa Traful, Las Lajas, Las Ovejas, San Martín de los Andes, un IFD de Zapala, la EPEA de San Patricio del Chañar y la primaria de Aguada San Roque.

La escuela 144 de esta localidad fue la que sufrió la explosión en la que murieron los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara en junio del año pasado. “En ese lugar, donde se dio el triple crimen laboral y donde reina la impunidad, la respuesta es una ‘escuela de verano’”, cuestionó la dirigente de ATEN.

Lagunas también planteó que los sueldos para los docentes que participen del programa “se cobran por fuera del recibo de sueldo, es decir, rompen con la compatibilidad, no bonifican por antigüedad, ni por zona, no tienen aportes a ISSN, ni para la jubilación”. “El gobierno se aprovecha de la miseria salarial que no alcanza para vivir y de la falta de trabajo que padecen muchos compañeros y compañeras para avanzar con estos cargos flexibilizados”, sostuvo.

El plan “Volvé a la escuela” es optativo y busca revincular a niños, niñas y adolescentes que perdieron contacto con sus docentes durante la pandemia, debido a la suspensión de clases presenciales.

Según el relevamiento del gobierno, fueron en total unos 2.750 chicos quienes se vieron afectados, además de otros 1.100 que tuvieron una vinculación “intermitente”.