Casi 3.000 chicos de Neuquén se desvincularon de la escuela durante la pandemia

Con la llegada de la pandemia, la escuela inició un proceso de continuos cambios. Con el cierre histórico en 2020, el proceso enseñanza-aprendizaje debió ser trasladado al seno de los hogares. Las aulas se transformaron en pantallas o en cuadernillos que viajaban a lo largo de varios kilómetros. Fue necesario repensar y readecuar las estrategias educativas, en medio de un panorama de incertidumbres y desigualdades. Comenzaba el camino hacia una nueva escuela.

Al inicio 2021, se tuvo que barajar y dar de nuevo. Se anunciaba el regreso a la escuela, pero una vez más fue necesario crear otras formas y otras planificaciones para continuar con el proceso. Primero la presencialidad alternada y luego la plena a partir de agosto, obligaron a la comunidad educativa a mirar la escuela de manera diferente.

Durante estos dos años, que las autoridades educativas de Neuquén abordaron como una sola unidad pedagógica, se dejaron de lado las generalidades y se comenzó a hacer foco en las particularidades, contextualizando cada realidad para garantizar la vinculación pedagógica de todos los chicos y chicas en edad escolar.

Pero las políticas que se implementaron no alcanzaron a abarcar a la totalidad del alumnado neuquino. En ese largo camino, casi 3.000 estudiantes de toda la provincia no tuvieron contacto con sus docentes a través de ninguna de las plataformas (digitales o físicas) elegidas para tal fin.

Exactamente fueron 2.750 chicos y chicas de los niveles inicial, primario y secundario de un universo de 113.207 estudiantes, lo que representa un 2,42% del total.

A esta cifra se suman otros 1.103 alumnos de secundaria y jardín que tuvieron una vinculación intermitente con sus maestros y profesores. Es decir, estuvieron conectados pero no de manera permanente. Este grupo es el 0,9% de la matrícula de los tres niveles de la educación obligatoria.

Según datos del Consejo Provincial de Educación, en secundario el 1,9% de 11.534 alumnos no se vincularon nunca con sus docentes y el 3,3% se conectó de manera intermitente.

En primaria, el 3,0% de 81.673 estudiantes tuvo una vinculación nula y de los 20.000 niños y niñas inscriptos en los jardines de infantes, el 0,36% nunca se conectó. En el nivel inicial, el 3,6% pudo mantener un vínculo pedagógico con sus docentes, pero de manera fluctuante.

Si bien para las autoridades educativas de Neuquén estos números no son alarmantes, preocupan y aseguraron que este año hubo que ocuparse de aquellos chicos y chicas que interrumpieron sus trayectorias educativas, sobre todo pensando en el ciclo lectivo 2022.

En este sentido, el Consejo Federal de Educación lanzó el proyecto “Volvé a la escuela” y planifica junto a las provincias la implementación de un programa de escuelas abiertas durante el verano. (Ver aparte)

En la actualidad, Neuquén está elaborando estrategias y abordajes para encontrar la forma más viable de aplicación.

Secundarios para adultos, el sector más golpeado

La desvinculación de los estudiantes dentro de la Educación para Adultos fue la más fuerte durante la pandemia y pospandemia del coronavirus.

Desde el Consejo Provincial de Educación aseguraron que el mayor índice de vinculación nula se registró en los planes de tres y cuatro años de adultos transitando la secundaria.

Los factores que dieron pie a esta situación son tan variados como de complejo abordaje.

Muchos de los adultos que estaban dentro del sistema para completar sus estudios obligatorios, durante la pandemia perdieron su empleo y debieron salir a buscar un nuevo trabajo para sostener a sus familias.

Otros tuvieron que destinar su tiempo al cuidado de sus hijos que cursaban sus estudios desde la virtualidad.

También hubo alumnos que se hicieron cargo del cuidado de sus padres o de los adultos mayores de sus familias, y privilegiaron esto a la continuidad de su formación.

El mayor porcentaje de estudiantes que se desvincularon se registró en el primer y segundo año de los planes de tres y cuatro años.

Muchos adultos resignaron su estudio durante la pandemia. Foto: archivo Florencia Salto.

Escuelas abiertas en verano: todos los alumnos en el aula

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flutsch, habla de “fortalecimiento de las trayectorias educativas”, un concepto que tomó gran relevancia en los últimos dos años. “Hay que lograr que esos trayectos sean lo más productivos posible para los estudiantes”, dijo.

“Si había desigualdad, con la pandemia se acentuó más y nos generó un sistema educativo con diversidad, heterogéneo, que marcó el camino de nuestras decisiones. Nuestra agenda de políticas públicas claramente se modificó y tuvimos que trabajar la urgencia de manera situada, atendiendo una demanda contextualizada», explicó la funcionaria.

«No es lo mismo un alumno de Pichi Neuquén, en la zona norte de nuestra provincia, que uno de Centenario, porque tienen realidades totalmente distintas. Fue necesario dar respuestas adaptadas a cada realidad. Y a partir de 2021 hay que refundar las políticas educativas para que se logre un equilibrio entre lo que vimos, lo que estamos transitando y la vuelta a la nueva planificación educativa para el año próximo. Creo que tenemos que volver a mirar la escuela”, definió Flutsch, reflejando todos los cambios que experimentó la escuela en pandemia y los que aún transitará de cara al 2022.

En ese sentido, mencionó el proyecto de las escuelas abiertas en verano.

En números 222 estudiantes secundarios de un total de 11.534 tuvieron vinculación nula con sus docentes. 2.456 primarios de un total de 81.673, no se conectaron con sus maestros. En jardín fueron 72, de un total de 20.000.

La iniciativa que viene del Consejo Federal de Educación contempla la generación de propuestas situadas en algunas instituciones donde se generen actividades pedagógicas para los chicos y chicas que vieron afectado su proceso enseñanza- aprendizaje por las dificultades de todo tipo que trajo la pandemia.

“Tiene el fin de generar la revinculación de la escuela sobre todo con aquellos estudiantes que tienen trayectorias desvinculadas, que necesitamos fortalecer antes del ciclo lectivo 2022”.

La funcionaria explicó que la propuesta no fue pensada como obligatoria ni generalizada en todos los colegios.

“El docente que dentro de la escuela quiera trabajar esta propuesta con los estudiantes de esa institución podrá hacerlo”, dijo. Para los estudiantes y sus familias será optativo.

Este programa aún está en proceso de diseño y armado dentro de la cartera de Educación de la provincia.

En el nivel primario se detectó el mayor nivel de desvinculación. Foto: archivo Florencia Salto.

La Educación Sexual Integral en contexto de pandemia

El Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral realizó un relevamiento en todo el país para armar un mapa de la aplicación de la ESI en las escuelas, en pandemia.

Período de análisis: enero a agosto de 2020, abarcó todos los niveles educativos.

Producción de nuevos materiales: 14 provincias (incluida Neuquén) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Disponibilidad y distribución de materiales impresos: 17 provincias (incluida Neuquén) y CABA.

Disponibilidad y distribución de materiales de forma digital: 20 provincias (incluida Neuquén) y CABA.

Dictado de talleres con estudiantes: 11 provincias (incluida Neuquén) y CABA.

Realización de acciones directas con familias de estudiantes: 5 provincias y CABA. (Neuquén no está incluida en este punto porque no contestó o no realizó).

Conclusión: en su mayoría, los equipos técnicos adaptaron sus acciones presenciales a la virtualidad. Generaron acciones nuevas en función de las demandas que generó el ASPO y DISPO.