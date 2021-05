Aumentó la demanda de mudanzas y también la competencia

El servicio de mudanzas tuvo una gran demanda el año pasado en medio de la pandemia del coronavirus.

Esto se debió a que había pocos vehículos habilitados para realizar este tipo de transporte y que muchos vecinos cambiaron su lugar de residencia para estar cerca de sus familiares.

Sin embargo, el aumento de la demanda también repercutió en la competencia y hace dos meses se sumaron más transportistas dedicados al rubro.

Juan Valenzuela tiene 58 años y hace 22 se dedica a las mudanzas. Llega a diferentes puntos de país donde se le permite el ingreso.

“El año pasado tuvimos que tramitar varios permisos, no hemos tenido muchos problemas porque somos trabajadores esenciales”, explicó.

Señaló que antes de la pandemia le pedían solo una mudanza al mes y realizaba más fletes de materiales de construcción. Ahora tiene una mudanza cada fin de semana.

Valenzuela explicó que uno de los motivos fue porque muchos fleteros durante la pandemia no podían realizar estos trabajos ya que les faltaba la documentación que exigía el gobierno nacional.

Durante los meses de restricción hubo una gran demanda de trabajo, pero empezó a bajar de a poco cuando se flexibilizaron las medidas.

“Si se vuelve a cerrar seguramente va a haber más clientes”, remarcó.

Marcos hace ocho años se dedica a la actividad fletes y mudanzas y hace dos está radicado en Roca.

Mientras carga unos muebles a su camioneta contó que el año pasado incrementaron mucho las consultas en la página web de su empresa, en especial por paquetería para artículos electrónicos y también por mudanzas.

Permisos

Valenzuela mencionó que lo que primero que le preguntan cuándo solicitan el servicio es si tiene el certificado o el permiso Cuidar para poder ingresar a otras provincias, también la verificación técnica y el carnet nacional.

“En el puente de Neuquén nunca me lo pidieron, pero en otras provincias si me han exigido más documentación. En La Pampa tuve que hacer una declaración jurada y en Corrientes tramitar el permiso provincial además del nacional”, explicó.

Ha realizado muchas mudanzas a Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe sin inconvenientes.

De Neuquén a Villa Regina va día por medio y además lleva materiales de construcción y de carpintería.

“Una solo vez me pidieron un hisopado para ingresar a Salta, pero se canceló el viaje. Me pedían hacerme un test 72 horas antes y otro para volver. Le dije al cliente que él debía pagar los hisopados”, recordó.

Comentó que cuando se trata de provincias complicadas para ingresar no realiza el servicio como La Rioja y Catamarca.

“Si tengo que hacer 15 días de cuarentena no voy”, dijo.

En Formosa cuando estaba paralizada le permitieron ingresar, pero el permiso era por 10 horas, “entre y salí, en dos horas y pico ya estábamos en el límite de la provincia con Chaco. En Chaco estuve tres días y no me pidieron permisos solo a los particulares los paraban, varía mucho”.

Mayor competencia

Daniel ofrece servicio de fletes y mudanzas en Roca con una camioneta Ford F 100 y hace 13 años trabaja en el rubro.

“Durante la pandemia trabajé muy bien, pero en el último tiempo ha disminuido un poco porque hay mucha competencia, se sumaron más vehículos”, dijo.

El transportista señaló que ve a muchas camionetas doble cabina Toyota Hilux y Volkswagen Amarok realizando fletes.

En marzo comenzó a notar este incremento lo cual hizo que también bajara el número de clientes que recibía. “Antes de eso durante la pandemia se trabajó muy bien”, recalcó.

Llegó a realizar hasta seis viajes por día ente mudanzas y fletes, pero hace dos meses llega a dos o tres.

Hace mudanzas y fletes de materiales de construcción.

“Gracias a Dios siempre ha estado el vehículo en condiciones con los permisos las habilitaciones para poder trabajar”, remarcó.

Con expectativa los transportistas esperan cómo las nuevas restricciones impactarán en el rubro.