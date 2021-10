Austria busca argentinos para trabajar y paga hasta 4.400 dólares por mes

En Austria abundan los edificios gigantes, los recorridos históricos y la buena cerveza. Es uno de los países que sí o sí deben estar en la agenda de quien desee viajar a Europa. Pero también debería estar entre los posibles destinos de quien desee emigrar, ya que ofrece oportunidades para que los argentinos puedan trabajar allí con salarios de entre 2400 y 4400 dólares mensuales.

El país tiene un alto índice de bienestar, debido a que se ubica por encima del promedio en empleos e ingresos, vivienda, estado de salud, seguridad personal, calidad ambiental y educación.

En Austria, el ingreso familiar promedio per cápita es de US$ 33.541 al año, cifra apenas menor que el promedio de la OCDE, que ronda los US$ 33.604 En el país europeo, además, el 72% de las personas entre 15 y 64 años de edad tienen un empleo remunerado.

A pesar de la alta tasa de empleo, el Ministerio Federal de Trabajo de Austria año a año anuncia que miles de ocupaciones escasean y miles de puestos quedan sin cubrir frente a la falta de profesionales calificados.

Según la entidad, el desarrollo económico del país depende de estas ocupaciones y por lo tanto, aquellos extranjeros capacitados en las profesiones mencionadas a continuación pueden solicitar la tarjeta de residencia permanente para trabajar y transitar libremente.

Considera ocupaciones escasas a los ingenieros graduados en tecnología, ingenieros electrónicos, técnicos de construcción, fabricantes de maquinaria agrícola, programadores, analista de sistemas, técnico informático, técnico de redes y técnico de bases de datos.

También se suman empleos como desarrollador de bases de datos, especialista en seguridad de datos, técnico en hardware, gerente de tecnología, programador de sistemas, ingeniero de software, ingeniero de aplicaciones, carpinteros, enfermeras, constructores de hormigón, conductores de locomotoras, albañiles, pintores, entre otros.

Cómo postularse

Para postularse a un trabajo en Austria desde la Argentina, uno de los sitios más populares de búsqueda de empleo es Karriere. Al igual que otras plataformas de empleo, se puede buscar según el puesto de trabajo y también se puede filtrar por región.

En Karriere, se puede verificar que las ocupaciones del Ministerio Federal de Trabajo de Austria son altamente demandadas por las empresas austríacas: hay más de 700 posiciones abiertas para programadores, alrededor de 3.700 para desarrolladores de software, 6.600 vacantes para ingenieros, y más.

Según Salary Explorer, el salario promedio de un ingeniero es de US$ 3.740 al mes mientras que un desarrollador supera los US$ 4.400 mensuales.

Otros trabajos que escasean, como el de la carpintería, también son bien pagos: ganan alrededor de US$ 2.400 mensuales, de acuerdo a la misma fuente.

Cuáles son los requisitos para trabajar en Austria

Si el argentino es ciudadano de la Unión Europea, debe presentar una solicitud de documentación a la autoridad nacional competente, luego de tres meses de residir en el país.

Para obtener la tarjeta roja, blanca y roja y ser aceptado como inmigrante permanente, los argentinos deben cumplir con una de estas categorías: ser profesionales altamente cualificados, trabajadores calificados en ocupaciones de escasez, ser graduados de una universidad austríaca, fundadores de startups que deseen expandir su modelo de negocios al país o trabajar como personal autónomo con ingresos superiores a US$ 1.500 -en el caso de ser una persona casada- y US$ 1.000 -si es soltero.

Junto con su solicitud de la tarjeta roja, blanca y roja, deberán presentar un certificado de estudios y confirmación de empleo para demostrar que tienen experiencia laboral. Además, otros requisitos obligatorios son tomar un curso de alemán e inglés de nivel principiante (conocido por sus siglas A1) y bajo (A2).