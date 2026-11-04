Ni mimbre ni ratán: los nuevos canastos que son tendencia para decorar la casa en 2026

Durante años, los canastos de mimbre fueron uno de los accesorios favoritos para mantener el orden sin resignar estilo. En livings, dormitorios y baños, estas piezas de fibras naturales se convirtieron en un clásico de la decoración. Sin embargo, las tendencias de 2026 incorporan nuevos materiales que prometen transformar los espacios de guardado.

Las cestas de cuero, tela y terciopelo aparecen como alternativas para quienes buscan ambientes más cálidos, organizados y sofisticados. La novedad no está solamente en los materiales, sino también en sus formas flexibles, sus terminaciones suaves y una paleta de colores que combina con distintos estilos de interiores.

Adiós a los clásicos canastos de mimbre: qué se usa para decorar en 2026

Una de las tendencias que gana terreno en decoración es la incorporación de cestas de almacenamiento que también funcionan como objetos decorativos.

A diferencia de los canastos tradicionales, que suelen tener una estructura rígida, las nuevas propuestas incluyen diseños blandos, plegables y con diferentes texturas.

Entre los materiales que se destacan aparecen:

Cuero: aporta elegancia y combina especialmente bien con muebles de madera.

aporta elegancia y combina especialmente bien con muebles de madera. Terciopelo: suma suavidad, textura y un aire vintage.

suma suavidad, textura y un aire vintage. Tela gruesa: es una alternativa liviana y práctica para organizar distintos ambientes.

es una alternativa liviana y práctica para organizar distintos ambientes. Materiales flexibles: permiten adaptar los organizadores a estantes, placares y espacios reducidos.

La tendencia responde a una búsqueda cada vez más presente en el diseño de interiores: aprovechar cada rincón de la casa sin incorporar muebles adicionales.

Cestas de cuero y terciopelo: las nuevas protagonistas del living

El living es uno de los ambientes donde más se nota este cambio.

Las cestas de cuero flexible, especialmente en tonos coñac y chocolate, pueden ubicarse junto al sillón para guardar mantas, revistas o pequeños accesorios.

Por su parte, las versiones de terciopelo recuperan una estética inspirada en los años 70, con superficies plisadas y colores cálidos que aportan personalidad.

Estas piezas funcionan especialmente bien en ambientes con muebles claros, sillones neutros y detalles de madera.

La clave es que el organizador no quede escondido: forma parte de la decoración y ayuda a mantener el espacio visualmente ordenado.

Cómo aprovechar esta tendencia para organizar dormitorios y placares

En los dormitorios, las cestas de tela se presentan como una solución para guardar ropa, accesorios y objetos de uso cotidiano.

Los modelos rectangulares permiten aprovechar mejor el espacio disponible dentro de un placard, mientras que las versiones blandas pueden colocarse sobre una cómoda o en estantes abiertos.

También resultan útiles para organizar:

Pañuelos, cinturones y accesorios.

Medias y ropa interior.

Juguetes pequeños.

Productos de cuidado personal.

Mantas livianas y textiles.

Elegir organizadores de un mismo color o material puede ayudar a generar una sensación de mayor orden, especialmente en dormitorios pequeños.

Los colores que marcan tendencia en decoración durante 2026

Los nuevos accesorios de almacenamiento llegan acompañados de una paleta inspirada en los tonos tierra.

Entre los colores que más se destacan aparecen avellana, coñac, chocolate, beige, terracota y óxido.

Estas tonalidades permiten incorporar textura y calidez sin necesidad de renovar muebles, pintar paredes o realizar grandes inversiones.

Una cesta de tela beige, por ejemplo, puede integrarse fácilmente en un dormitorio luminoso. En cambio, una de cuero marrón oscuro puede generar contraste en un living con sillones blancos.

La propuesta es combinar funcionalidad y estética mediante pequeños cambios.

¿Conviene reemplazar todos los canastos de mimbre?

Aunque los nuevos materiales ganan protagonismo, el mimbre no desaparece de la decoración. Las fibras naturales siguen siendo una alternativa vigente, especialmente en ambientes rústicos, mediterráneos y de inspiración artesanal.

Por eso, no es necesario reemplazar los canastos que ya están en casa.

Una buena opción es combinar piezas de mimbre con organizadores textiles, incorporando diferentes materiales según las necesidades de cada ambiente.

Antes de elegir una cesta nueva, conviene tener en cuenta sus dimensiones, la facilidad de limpieza, la resistencia del material y los objetos que se van a guardar.

En definitiva, la tendencia 2026 apuesta por una casa más práctica, cálida y personalizada, donde incluso los accesorios destinados al orden pueden convertirse en protagonistas de la decoración.