Antonino García y Manu Urcera entre los candidatos a la pole del Turismo Nacional

Antonino García y José M. Urcera se anotan entre los candidatos a lograr la pole en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas , aunque Nicolás Montanari espera pelear adelante.

García, volvió al triunfo en la pasada fecha y avanzó al tercer lugar en el certamen, es uno de los candidatos al título. Manu Urcera, dueño de la victoria en la primera fecha, fue cuarto en La Pedrera y se metió de nuevo en el Top 10, por lo que se ilusiona con pelear el campeonato.

El Máquina Montanari espera ser competitivo para poder pelear por la victoria, una misión complicada aunque no imposible para ambos. Se bajó Juan C. Benvenuti, quien en las redes sociales informó que no pudo seguir por el tema presupuestario.

Hoy después de las dos tandas de entrenamientos, desde las 16 se realizará la clasificación que no será decisiva pero muy importante para definir a los principales candidatos a la victoria. Mañana, las tres series y finales.