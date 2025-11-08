Franco Colapinto apareció irreconocible en Interlagos y generó furor en redes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó un curioso momento este sábado en su llegada al circuito de Interlagos por el look que decidió utilizar.

Así llegó Colapinto a Interlagos

El Gran Premio de Brasil suele ser una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, y esta vez tuvo un condimento extra de humor protagonizado por Franco Colapinto, quien atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera.

El joven piloto argentino, de 21 años, arribó al circuito de Interlagos disfrazado con peluca, bigotes postizos y lentes oscuros, simulando ser el guardaespaldas de su compañero de equipo, Esteban Ocon, cuando ambos se acercaron a la zona donde los fanáticos esperan para saludar a los pilotos.

Las cámaras captaron el momento en el que Colapinto, en tono de broma, intentaba “proteger” a Ocon de los seguidores, generando risas y sorpresa entre quienes lo reconocieron. Su divertido ingreso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos celebraron su carisma y sentido del humor.

El gesto llega en una semana clave para su carrera: Alpine confirmó oficialmente a Colapinto como piloto titular para la temporada 2026, una noticia que marca un hito para el automovilismo argentino, ya que será el primer compatriota en la máxima categoría en más de una década.

Con este guiño de simpatía y espontaneidad, Colapinto volvió a demostrar que, además de talento, tiene una personalidad que conquista dentro y fuera de la pista.