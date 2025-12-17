El Rally Regional cerró la temporada premiando a sus campeones

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y Federación Regional Once realizaron el cierre de temporada premiando a los campeones de las distintas categorías del Rally Regional.

La cita se llevó a cabo en Casinos del Río y sirvió para darle el cierre al calendario 2025, que tuvo ocho fechas a lo largo del año y finalizó hace pocos días con el Coronación de Bariloche.

Entre los ganadores recibieron los trofeos junto a sus navegantes Mauro Rocca, en la Clase A8; Mauro Debasa, en la RC5; Esequiel Klein, en la A6; Oscar Ibargüen, en la A7; Octavio Fernández, en N2; Emilio Vega, en N1 y Alejandro Zambón en la división A1, conformaron el cuadro de honor.

El Regional cerró la temporada y ahora ya piensa en lo que viene para la próxima, donde pueden surgir novedades en cuanto a los escenarios y categorías.

Todos los campeones del Rally Regional 2025

A1: Alejandro Zambón – Javier Blasco (Neuquén).

N1: Emilio Vega – Javier Vega (Ingeniero Huergo).

N2: Octavio Fernández – Matías Bernaravicius (G.Roca).

A8: Mauro Rocca (G.Roca) – Manuel De Elías (Cinco Saltos).

A7: Oscar Ibargüen (V.Regina) – Cristian Fernández Pizarro (G.Roca).

Ibargüen y Fernández Pizarro se consagraron en la A7.

A6: Ezequiel Klein (Nqn) – Joaquín Rojas (SM Andes).

RC5: Mauro Debasa (Catriel)-Matías Aman (Cipolletti).

En tanto los campeones absolutos fueron: Debasa – Aman (foto).