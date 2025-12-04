Colapinto corre las primeras prácticas libres en el GP de Abu Dhabi: hora y TV

Colapinto y Gasly, en modo navidad, en la antesala de la última jornada del año.

Este viernes comienza la actividad de la fecha 24° y última de la temporada de Fórmula 1 en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.

En un fin de semana en el que se definirá al campeón de 2025, la acción arranca desde las 6:30 (hora argentina) con las primeras prácticas libres. En esta sesión, Franco Colapinto tendrá un compañero distinto en Alpine: en lugar de Pierre Gasly, correrá Paul Aaron, piloto estonio de 21 años. Por normativa, cada piloto debe ceder su auto en dos ocasiones durante la temporada.

En la segunda práctica volverá a tener a su habitual acompañante y será a las 10:00, mientras que el sábado se disputará la última sesión a las 7:30. A las 11:00 comenzará la clasificación que definirá las posiciones de largada para la última carrera del año.

Finalmente, la carrera de 58 vueltas del GP de Abu Dhabi se disputará el domingo 7 de diciembre desde las 10:00. Allí se definirá al flamante campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Lando Norris lidera la tabla con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 y por Oscar Piastri con 392. Con este escenario, estas son las posibilidades de cada piloto:

Norris : será campeón si termina P1, P2 o P3 .

: será campeón si termina . Verstappen : se consagrará por quinta vez consecutiva si gana y Norris termina fuera del podio (P4 o peor).

: se consagrará por quinta vez consecutiva si y Norris termina (P4 o peor). Piastri: necesita ganar y que Norris sea P6 o peor.



El crónograma completo y por donde verlo

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6:30 (Argentina)

(Argentina) Práctica Libre 2: 10:00 (Argentina)

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30 (Argentina)

(Argentina) Clasificación: 11:00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00 (Argentina)

TV: Disney+ y Fox Sports

El Circuito de Yas Marina forma parte de la Fórmula 1 desde 2009. Tiene una longitud de 5,281 km, con una distancia total de carrera de 306,183 km. Cuenta con dos zonas de DRS y 16 curvas.

