El Turismo Carretera ya se vive a pleno en Viedma: todo lo que tenés que saber

Las siete marcas que integran el Turismo Carretera se exhibieron en la costanera de Viedma.

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la 2ª fecha del campeonato 2026 en el Autódromo Ciudad de Viedma. La Máxima viene de abrir la temporada en El Calafate donde ganó el debutante Nicolás Moscardini (Ford Mustang), quien llega al circuito rionegrino como líder del torneo.

Cabe recordar que en esta segunda presentación de la temporada, la prueba tiene 58 inscriptos, récord en los últimos 19 años. Este viernes, los pilotos locales Joaquín (TC) y Benjamín Ochoa (TC Pista) giraron por las calles de la capital provincial, en una de las actividades previas al fin de semana.

Los horarios del TC en el autódromo de Viedma

En lo que respecta a este sábado, habrá 2 tandas de entrenamientos tanto para TC como para TC Pista. La telonera pondrá en pista sus autos a partir de las 9.25 horas, mientras que la Máxima hará lo propio desde las 11.05 horas, esto último con transmisión de Canal 9 y Motorplay.

Luego, a las 11.55, se desarrollará el 2° entrenamiento del TCP, mientras que desde las 13.20 el TC saldrá nuevamente a pista.

Posteriormente, a las 15.20 iniciará la tanda clasificatoria del TCP con 3 tercios de 8 minutos cada uno, para luego darle lugar al TC que hará lo propio desde las 16.00 con 4 cuartos de 8 minutos cada uno.

La franja que va desde las 15.00 hasta las 17.00 se podrá ver a través de Canal 9 y Motorplay.

El domingo comenzará temprano con las series de TCP a las 9.55 hs, luego con las de TC a partir de las 10.55. Y terminará con las Finales de la 2ª fecha: el TC Pista correrá a las 12.55, mientras que el TC competirá a las 14. La transmisión estará a cargo de Canal 9 desde las 10 hasta las 15.

En esta oportunidad habrá 1 debutante: Lucas Carabajal (26 años). El chaqueño desembarca en la Máxima con un peculiar historial. Fue campeón de TC Mouras en 2025, pero como ya contaba con carreras disputadas en el TC Pista entre 2020 y 2021, el Facha fue habilitado para correr en el TC.

En este caso será sobre un Ford Mustang del DTA Racing que recibe los motores de Marcelo “Machete” Esteban.

En cuanto a las novedade, regresan Norberto Fontana (Chevrolet Camaro), Nicolás Impiombato (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet Camaro), el propio Carabajal y Nicolás Trosset, quien en 20 días construyó un Ford Mustang tras el grave incendio que sufrió rumbo a El Calafate, el cual le impidió participar en la 1ª fecha.

Por otro lado, las bajas son: Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Tomás Abdala (Ford Mustang) y Agustín Martínez (Ford Mustang), quien sorprendentemente anunció su retiro del automovilismo profesional a los 22 años.

El campeón Canapino busca revancha en Viedma

Por su parte, Agustín Canapino llega a la segunda fecha en Viedma con sed de revancha. Tras un frustrante inicio de temporada en El Calafate, el piloto del Energy Sport buscará redimirse al mando de su Chevrolet Camaro.

El arrecifeño desembarca en el trazado rionegrino con la necesidad de revertir la imagen dejada en la apertura del certamen. Su auto, atendido por el Canning Motorsport, no pudo plasmar su potencial en el arranque de la temporada. Actualmente, se ubica 47° en el campeonato, a 44,5 unidades del líder Nicolás Moscardini (Ford Mustang).