Fórmula 1: suspenden el Gran Premio de China por el coronavirus

El Gran Premio de China de Fórmula 1, que estaba programado para el 16 de abril del año próximo, fue cancelado debido a las continuas dificultades generadas por el coronavirus, según anunció hoy la máxima categoría del automovilismo en un comunicado oficial.

«La Fórmula 1 puede confirmar, tras el diálogo con el promotor y las autoridades pertinentes, que el Gran Premio de China de 2023 no se celebrará debido a las continuas dificultades que presenta la situación del Covid-19», resaltó la entidad.

En este sentido, indicó que «la organización está evaluando opciones alternativas para reemplazar ese espacio en el calendario de 2023». La cancelación de la carrera en China deja un espacio libre de casi un mes en el calendario, desde el Gran Premio de Australia del 2 de abril, hasta el de Azerbaiyán del 30 de abril.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA