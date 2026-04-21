El contraste entre Gasly y Colapinto en Alpine que expuso la Fórmula 1: «esto debe cambiar»

La Fórmula 1 se tomó un descanso en abril con la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido a los conflictos en Medio Oriente. En las tres fechas disputadas, Alpine tuvo un buen inicio de temporada, consiguiendo puntos en todos los fines de semana de competencia.

Pierre Gasly comenzó el año de manera superlativa, con un A256 renovado, y cosechó 15 unidades tras finalizar 10° en Australia, 6° en China y 7° en Japón. En tanto, Franco Colapinto aportó un punto con su décimo lugar en Shanghái.

Antes del reinicio del calendario con el GP de Miami, que se disputará del viernes 1 al domingo 3 de mayo con Sprint incluida, la categoría realizó un análisis sobre lo que deben mejorar los equipos «para Miami y más allá».

Alex Jacques, comentarista principal de la Máxima, aseguró que el objetivo central para Alpine es «anotar puntos regularmente con ambos coches». El periodista remarcó la mejora de la escudería respecto a la temporada pasada, en la que terminó última en el Campeonato de Constructores con apenas 22 puntos en todo el año.

La comparativa entre Pierre Gasly y Franco Colapinto

El periodista británico llenó de elogios a Gasly, quien estuvo «muy motivado al volante y ha aportado una valiosa cantidad de puntos. Está a tan solo seis unidades de su total de 2025 tras apenas tres carreras», señaló.

Sin embargo, remarcó que el déficit del equipo con sede en Enstone es no sumar con ambos monoplazas, más teniendo en cuenta «la incorporación de nuevos ingenieros». Además, agregó: «Alpine lo consiguió en China, donde Franco Colapinto obtuvo sus primeros puntos con el equipo», pero indicó que debe encontrar regularidad.

Luego, ejemplificó a Gasly como el piloto número uno de la escudería y explicó qué tiene que modificar Alpine para consolidarse en la zona media: «Desde principios de 2025, el coche líder ha puntuado en 10 ocasiones, mientras que el segundo (incluso con dos pilotos) solo una vez. Si el equipo quiere luchar por la quinta posición en el Campeonato de Constructores, esto debe cambiar».

En tanto, Colapinto, durante el parate, participó de un filming day con Alpine en el circuito de Circuito de Silverstone y completó los 200 kilómetros permitidos con el A256, que recibió elogios de Flavio Briatore, asesor de la escudería.

Además, el pilarense ya está en Buenos Aires, listo para la exhibición que brindará en Palermo a bordo del Lotus E20 ante una multitud de fanáticos que vivirán una experiencia Fórmula 1.