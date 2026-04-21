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Inter le ganó a Como en Milán y es finalista de la Copa Italia: perdía 2-0 y lo dio vuelta de manera agónica

El Inter de Milán, sin Lautaro Martínez por lesión, le dio vuelta el partido al Como de Nicolás Paz y Máximo Perrone, ganó 3-2 sobre el final y se metió en la final tras el 0-0 en la ida.

Redacción

Por Redacción

Petar Sucic marcó el gol de la victoria sobre el final y desató la locura en Milán. (AP)

Petar Sucic marcó el gol de la victoria sobre el final y desató la locura en Milán. (AP)

Por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia, el Inter de Milán derrotó 3-2 al Como 1907 en el Giuseppe Meazza y se metió en la final tras una remontada agónica. En la ida, disputada en Como, habían igualado sin goles.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas golpeó primero: a los 32 minutos del primer tiempo, Martin Baturina abrió el marcador tras una buena jugada colectiva. Y apenas iniciado el complemento, Nicolás Paz filtró un gran pase para Lucas Da Cunha, que definió ante Yann Sommer para el 2-0.

La reacción del conjunto de Cristian Chivu llegó en el tramo final. A los 24 minutos, Petar Sučić asistió a Hakan Çalhanoğlu, que descontó con un remate cruzado. El empate llegó a los 41, con la misma fórmula: el turco cabeceó tras un centro del propio Sučić y puso el 2-2.

La remontada se completó a los 44 minutos: los mismos protagonistas, pero con roles invertidos. Con una buena pared, Çalhanoğlu asistió a Sučić, quien casi desde el suelo, definió para el 3-2 definitivo que selló el pase a la final.

El otro finalista se definirá este miércoles entre Atalanta y Lazio, que igualaron 2-2 en la ida disputada en Roma. El partido decisivo se jugará el miércoles 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma.

En tanto, se espera que el «Toro» ya esté de regreso para la final. A su vez, a falta de cinco jornadas, Inter es puntero de la Serie A con 78 puntos, 12 más que sus principales perseguidores, Milan y Napoli. El nacido en Bahía Blanca acumula siete títulos en el neroazzurro y va por el noveno, con la ilusión de conquistar su tercera Copa Italia.


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Por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia, el Inter de Milán derrotó 3-2 al Como 1907 en el Giuseppe Meazza y se metió en la final tras una remontada agónica. En la ida, disputada en Como, habían igualado sin goles.

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