La ACTC brindó un taller de Educación Vial, en la previa del Turismo Carretera en Neuquén

El Taller de Educación Vial, que se realiza en la previa de cada fecha de Turismo Carretera, resultó un éxito en Neuquén. La EPET N°8 le abrió las puertas este viernes a la rama educativa de la ACTC, en una charla que tuvo se extendió por cuatro horas.

Más de 100 alumnos, de las escuelas EPET N°17, N°27 y N°8, participaron de la capacitación y fueron puestos a prueba ante distintas estaciones: monopatines, bicicletas, motocicletas de la policía de Neuquén, simuladores, gafas de distorsión de la realidad, entrenamiento cognitivo, entre otros elementos en los que los estudiantes pasaron de la teoría a la práctica.

La capacitación comenzó con una charla teórica, de la mano de Diego Garay, que se basó en los datos estadísticos de los accidentes viales, la cantidad de víctimas que hay diariamente en las calles, avenidas y rutas de la República Argentina, cómo prevenir los siniestros y qué hacer en caso de tener uno.

A continuación, José Manuel Urcera, campeón del TC en 2022, participó del taller, en el que lució su indumentaria reglamentaria y explicó qué tipo de seguridades tiene un auto de competición.

Luego, Claudio Alonso, ex piloto y docente, fue el encargado de repasar el reglamento general del Turismo Carretera, para encontrar similitudes y diferencias con las leyes en nuestro país.

De esta manera, ACTC Educación completó con las dos capacitaciones que tenía programadas para la antesala del Turismo Carretera en Neuquén.

La rama educativa de la Asociación, volvió a visitar las tierras neuquinas, en una escuela que le abrió las puertas, nuevamente, de la mejor manera y con muchas ganas de que los más jóvenes se interioricen en el mundo del automovilismo.