La Fórmula 1 volverá a Las Vegas a partir del año que viene

La Fórmula 1 anunció que Las Vegas se sumará como sede para el calendario 2023 con una prueba nocturna que se correrá el día sábado.

Se disputará a las 22, hora local, y a las 2 de la madrugada argentina. El circuito será urbano, similar al de Mónaco o al de Sochi, Rusia que este año no se correrá por la guerra con Ucrania.

Constará de tres rectas, 14 curvas, 6,12 kilómetros de recorrido y máximas de 340 kilómetros por hora durante 50 vueltas.

Las Vegas ya recibió a la Fórmula 1 en los campeonatos de 1981 y 1982 con triunfos para el australiano Alan Jones (Carlos Reutemann fue octavo) y el italiano Michele Alboreto.

En esa oportunidad, la pista se armó sobre el estacionamiento del casino Caesars Palace en una prueba que no logró contagiar al público.

