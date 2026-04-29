La Justicia dejó firme la restitución de la pensión a Cristina Fernández de Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso presentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social y dejó firme la medida cautelar que ordena restituir la pensión por viudez a Cristina Fernández de Kirchner.

El fallo fue dictado por la Sala III del tribunal, que desestimó el recurso extraordinario federal del organismo previsional, consolidando así la decisión previa a favor de la ex mandataria.

Qué resolvió la Cámara

Los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo marcaron una diferencia clave entre los beneficios percibidos por Cristina Kirchner. Por un lado, consideraron válida la suspensión de la jubilación presidencial tras la condena en la causa Vialidad. Por otro, sostuvieron que la pensión por viudez no podía ser eliminada por vía administrativa ni por “cuestiones de honor”.

La controversia se originó a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso, mediante una resolución, dar de baja tanto la jubilación como la pensión que percibía la ex presidenta, tras la confirmación de su condena judicial.

El Gobierno apelará a la Corte

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Capital Humano de Argentina anunció que el Estado nacional presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para intentar revertir el fallo.

Desde la cartera cuestionaron la resolución judicial al considerar que “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la inhabilitación derivada de la condena, lo que —según su postura— debería impedir el cobro del beneficio.

De este modo, el caso puede transitar una eventual intervención de la Corte Suprema.