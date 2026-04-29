Jornada cargada de tensión en Diputados: respaldo oficialista, cruces y gestos en el informe de Adorni

El Jefe de Gabinete de Ministros hizo la presentación del informe de gestión frente a la Cámara de Diputados. Foto: @DiputadosAR

El informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se desarrolló en un escenario inusual por su despliegue político, con la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y gran parte del Gabinete nacional.

Desde el inicio, el oficialismo mostró un fuerte respaldo. En el llamado “aplausómetro”, Milei fue el más ovacionado, seguido por Karina Milei y el propio Adorni. También recibieron reconocimiento ministros ubicados estratégicamente en los palcos, entre ellos Luis Caputo, Sandra Pettovello y Pablo Quirno.

En otros sectores del recinto se ubicaron figuras como Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, junto a funcionarios como Federico Sturzenegger. Durante parte del discurso, algunos de ellos se mostraron distendidos, intercambiando comentarios y mirando sus celulares.

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando Adorni defendió su situación patrimonial: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó, lo que desató una ovación desde las galerías colmadas de militantes oficialistas.

Cruces y tensión en el recinto

El clima de cancha con fuego cruzado entre oficialismo y oposición que se auguraba en la previa no se había adueñado aún de la situación.

El diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva aportó la chispa que encendió la sesión cuando se acercó con un cartel al estrado del hemiciclo donde Adorni estaba pronunciando su discurso.

“Preguntas simples!! Las propiedades? Los viajes? Los números? Libra?”, rezaba el cartel que el chaqueño peronista le enrostró a Adorni a centímetros de distancia.

Se levantaron disparados de sus bancas Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine a los gritos, y lograron que Leiva se alejara de Adorni.

Pero no contaban con que el veterano de Malvinas sacaría de la galera una segunda pancarta, que enarboló en alto con los ojos clavados en Milei.

“Todo muy claro…menos las explicaciones”, decía este segundo cartel, mientras con la mano libre le hacía el gesto del 3% a Karina Milei.

Leiva fue abucheado por toda la parcialidad libertaria, que para tapar su osadía entonó el remanido grito de guerra en alabanza a Milei: ¡Presidente, presidente!».

El segundo hecho disruptivo que modificó la linealidad de la sesión fue el choque de Milei con los diputados del Frente de Izquierda.

Cuando Adorni se refirió a la situación en Gaza, los cuatro diputados del Frente de Izquierda le saltaron a la yugular.

“Cómplices del genocidio plaestino”, le gritó Myriam Bregman a Milei, quien contestó con un gesto de que no escuchaba lo que le estaba diciendo.

“Yo sí te escucho muy bien”, retrucó “La Rusa”. Con palabritas poco elegantes, Néstor Pitrola le pidió a Milei que dejara que hacerse el desentendido.

La respuesta burlona de Milei azuzó a los oficialistas: simuló un corazón con sus dos manos y le tiró besos, lo que después sería traducido por el cineasta libertario Santiago Oria como una “doma a los kukas”.

Con información de N.A.