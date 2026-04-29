El corte de carne poco elegido que suele ser más barato y es de los más rendidores
Ubicada en la parte trasera de la res, esta pieza suele pasar desapercibida frente a clásicos como el roast beef o la nalga.
En tiempos donde el precio de la carne obliga a mirar con más atención la vidriera de la carnicería, hay cortes que empiezan a recuperar protagonismo. Uno de ellos es la tortuguita, una opción poco elegida que combina buen rendimiento, sabor y un costo más accesible.
Ubicada en la parte trasera de la res, esta pieza suele pasar desapercibida frente a clásicos como el roast beef o la nalga. Sin embargo, quienes la conocen destacan su gran virtud: responde muy bien a las cocciones largas, logrando una textura tierna y jugosa.
Por qué elegir la tortuguita
Este corte tiene fibras firmes que, lejos de ser una desventaja, se transforman en un punto a favor cuando se cocina correctamente. A fuego lento, absorbe sabores, mantiene sus jugos y se vuelve ideal para platos de olla.
Entre sus principales beneficios:
- Es más económica que otros cortes populares
- Rinde varias porciones si se cocina entera o en trozos grandes
- Mantiene buena textura sin secarse
- Se adapta a múltiples recetas tradicionales
Cómo cocinarla para que quede bien tierna
El secreto está en el tiempo y la técnica. Para lograr un buen resultado, lo recomendable es:
- Sellar la carne en una olla con un poco de aceite hasta dorarla bien por fuera
- Agregar verduras como cebolla, zanahoria y ajo para sumar sabor
- Incorporar caldo, vino o salsa de tomate
- Cocinar a fuego bajo entre una hora y media y dos horas
Al momento de servir, un detalle clave: cortar siempre contra la fibra, lo que ayuda a que cada bocado sea más tierno.
Un corte versátil para todos los días
La tortuguita es ideal para estofados, guisos, pucheros o carne al vino. Además, las sobras pueden reutilizarse en empanadas, sándwiches o rellenos, lo que la convierte en una opción práctica y rendidora.
De a poco, este corte deja de ser un secreto de cocina para transformarse en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan comer bien sin gastar de más.
Comentarios