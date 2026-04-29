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El corte de carne poco elegido que suele ser más barato y es de los más rendidores 

Ubicada en la parte trasera de la res, esta pieza suele pasar desapercibida frente a clásicos como el roast beef o la nalga.

Redacción

Por Redacción

La tortuguita, el corte de carne accesible y rendidor.

La tortuguita, el corte de carne accesible y rendidor.

En tiempos donde el precio de la carne obliga a mirar con más atención la vidriera de la carnicería, hay cortes que empiezan a recuperar protagonismo. Uno de ellos es la tortuguita, una opción poco elegida que combina buen rendimiento, sabor y un costo más accesible.

Ubicada en la parte trasera de la res, esta pieza suele pasar desapercibida frente a clásicos como el roast beef o la nalga. Sin embargo, quienes la conocen destacan su gran virtud: responde muy bien a las cocciones largas, logrando una textura tierna y jugosa.

Por qué elegir la tortuguita

Este corte tiene fibras firmes que, lejos de ser una desventaja, se transforman en un punto a favor cuando se cocina correctamente. A fuego lento, absorbe sabores, mantiene sus jugos y se vuelve ideal para platos de olla.

Entre sus principales beneficios:

  • Es más económica que otros cortes populares
  • Rinde varias porciones si se cocina entera o en trozos grandes
  • Mantiene buena textura sin secarse
  • Se adapta a múltiples recetas tradicionales

Cómo cocinarla para que quede bien tierna

El secreto está en el tiempo y la técnica. Para lograr un buen resultado, lo recomendable es:

  1. Sellar la carne en una olla con un poco de aceite hasta dorarla bien por fuera
  2. Agregar verduras como cebolla, zanahoria y ajo para sumar sabor
  3. Incorporar caldo, vino o salsa de tomate
  4. Cocinar a fuego bajo entre una hora y media y dos horas

Al momento de servir, un detalle clave: cortar siempre contra la fibra, lo que ayuda a que cada bocado sea más tierno.

Un corte versátil para todos los días

La tortuguita es ideal para estofados, guisos, pucheros o carne al vino. Además, las sobras pueden reutilizarse en empanadas, sándwiches o rellenos, lo que la convierte en una opción práctica y rendidora.

De a poco, este corte deja de ser un secreto de cocina para transformarse en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan comer bien sin gastar de más.


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En tiempos donde el precio de la carne obliga a mirar con más atención la vidriera de la carnicería, hay cortes que empiezan a recuperar protagonismo. Uno de ellos es la tortuguita, una opción poco elegida que combina buen rendimiento, sabor y un costo más accesible.

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