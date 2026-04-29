Qué celular conviene comprar hoy en Argentina 2026: la pelea entre iPhone, Samsung y Xiaomi

En un contexto donde los precios siguen en tensión, elegir un celular premium en Argentina dejó de ser una simple cuestión de marca. Hoy, la decisión pasa por encontrar el mejor equilibrio entre precio, rendimiento, financiación y uso cotidiano.

En ese escenario, tres modelos concentran la mayor atención del mercado: el Apple iPhone 15, el Samsung Galaxy S24 y el Xiaomi 14.

Qué conviene según el uso

A la hora de elegir, el uso que se le dará al equipo resulta clave.

Para fotos y video (nivel profesional)

El iPhone 15 sigue marcando la diferencia. Su fortaleza está en el procesamiento de imagen y video, donde logra resultados consistentes y de alta calidad, incluso sin liderar en hardware puro. Es la opción ideal para quienes priorizan redes sociales, generación de contenido o estabilidad en el día a día.

Para rendimiento y tecnología (potencia pura)

El Galaxy S24 se posiciona como el más equilibrado. Combina potencia, una pantalla de alto nivel y funciones avanzadas de inteligencia artificial, lo que lo convierte en uno de los equipos más completos del mercado actual.

Mejor relación precio–calidad

El Xiaomi 14 aparece como la alternativa más competitiva. Ofrece hardware de gama alta a un precio más accesible, lo que lo convierte en el equipo que más rinde por cada peso invertido.

La clave: el precio real en Argentina

Uno de los factores determinantes es la brecha entre el precio oficial y el valor de mercado. Aunque el iPhone supera el millón en tiendas oficiales, en el circuito importado o paralelo puede encontrarse cerca de los valores de sus competidores Android.

Aun así, la diferencia conceptual se mantiene:

Samsung y Xiaomi ofrecen mejor hardware por el mismo dinero

Apple conserva ventaja en ecosistema, experiencia de usuario y valor de reventa

La decisión final dependerá del perfil de cada usuario: