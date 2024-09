La inesperada chicana de Franco Colapinto contra Inglaterra: «No hay comida inglesa»

Franco Colapinto, el piloto argentino de Williams es furor en la Fórmula 1 luego de sus primeras tres carreras y le llovieron elogios de todo tipo. Ahora, el joven corredor se sometió a un divertido cuestionario y dejó algunas respuestas que causaron ruido sobre sus gustos.

Junto a su compañero de escudería Alex Albon, el piloto argentino participó de un desafío viral titulado «¿Qué preferís?».

Colapinto respondió distintas preguntas junto al tailandés, la primera estuvo relacionada al automovilismo: carrera mojada o seca. El oriundo de Pilar eligió seca, «no me gusta después estar lleno como… lleno de agua por todos lados. No está bueno«, sostuvo.

Pero una de las respuestas que causó polémica estuvo relacionada a la gastronomía. El argentino tuvo que elegir entre la comida británica o francesa y sorprendió con una divertida respuesta. «Pero, Inglaterra no tiene comida. No hay comida inglesa«, aseguró, mientras que su compañero le comentó entre risas sobre el pescado con papas fritas, el desayuno inglés y el sunday roast. «No, comida francesa. Pero sólo comen paninis, ¿no?», planteó Colapinto.

Además, le consultaron entre la comida dulce o picante. «Odio lo picante. Me hace sentir mal. Pero me encanta lo dulce«, sostuvo el piloto argentino. Y dejó en claro su última respuesta: «Empiezo a transpirar un montón cuando como comida picante».

Los elogios que recibió Franco Colapinto de un expiloto de Fórmula 1

En las últimas horas, Jolyon Palmer, expiloto y actual comentarista del deporte motor publicó una nota de opinión en la página web de la categoría y llenó de elogios a Franco Colapinto: “Nunca nadie me sorprendió tanto”.

Palmer analizó el desempeño del joven argentino y planteó que «dije después del impresionante debut de Franco Colapinto en Monza que Bakú y Singapur serían desafíos más difíciles y mejores pruebas para el piloto novato, y digo que ha sobresalido. Colapinto ha demostrado que su rendimiento en la Fórmula 1 en Monza no fue un éxito pasajero”.