Franco Colapinto reveló el punto debil de Alpine que podría complicarlo en el GP de Monaco

Franco Colapinto vive su mejor momento en la Fórmula 1. El argentino viene de obtener su mejor resultado en la máxima categoría: 6° puesto en Canadá. Anteriormente, terminó 7° en Miami para sumar en dos carreras consecutivas y llegar a los 15 puntos en la clasificación de pilotos.

Este fin de semana tendrá un nuevo desafío: se correrá el Gran Premio de Monaco y será la segunda experiencia de Franco en el Principado. En su único antecedente, que fue en la temporada pasada con Alpine, terminó 13°.

El argentino viene de terminar 6° en Canadá y llega en su mejor momento.

En la previa al inicio de la gira europea, el piloto de 23 años analizó el buen presente de Alpine en este 2026: «Si miramos hacia atrás, creo que nuestra fortaleza ha estado claramente en las carreras«, se sinceró.

Pero después fue claro sobre la importancia que tiene la Qualy en este circuito: «Aquí no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación«, sentenció.

Luego, explicó cuál es la dificultad de la escudería francesa en estas sesiones: «Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan».

Franco remarcó que buscarán mejorar este aspecto en Monaco: «Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación».

Por último, describió que «este circuito es muy diferente a todos los demás del año y del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores». Además aseguró que es «una continuación de lo visto en circuitos anteriores, porque no hay demasiado que modificar en términos de carga aerodinámica».

Claro está que el gran objetivo del argentino será meterse en el top 10 para volver a sumar por tercer carrera consecutiva y alargar su buen presente con Alpine en la Fórmula 1.

Los horarios del GP de Monaco

Viernes 5 de junio:

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio