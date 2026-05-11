Ir a Salta con Hot Sale en vacaciones de invierno: desde la Patagonia hay vuelos, paquetes y hoteles económicos

Con el arranque del Hot Sale 2026, Salta vuelve a aparecer entre los destinos más buscados por los argentinos que planean las vacaciones de invierno. Desde Neuquén y Río Negro, muchos viajeros ya empiezan a mirar el norte argentino atraídos por vuelos en promoción, cuotas sin interés y una propuesta turística que combina peñas folclóricas, vinos, montañas y pueblos históricos.

Uno de los puntos que más seduce es la conectividad. Un vuelo directo entre Neuquén y Salta demora apenas dos horas y media. Además del vuelo, el otro gran atractivo aparece en los precios de alojamiento. En Salta hay opciones para todos los bolsillos. Muchos hospedajes, incluso, ofrecen traslado gratuito desde el aeropuerto.

Recorrer Salta capital, entre iglesias y peñas

La ciudad tiene uno de los cascos históricos más lindos del país. La Plaza 9 de Julio funciona como punto de partida para caminar entre edificios coloniales, bares, mercados y artesanías. Frente a la plaza se levanta la Catedral Basílica y también el famoso Museo de Arqueología de Alta Montaña, donde se exhiben las momias halladas en el volcán Llullaillaco.

Otro clásico es el Teleférico al cerro San Bernardo. El ascenso permite tener una de las mejores panorámicas de la ciudad y sigue siendo una de las actividades más elegidas por los turistas.

Cuando cae la noche, Salta cambia el ritmo. El Paseo Balcarce se llena de música folclórica y peñas abiertas los 365 días del año. Lugares históricos como La Casona del Molino, Balderrama o la peña del Chaqueño Palavecino forman parte de una experiencia que mezcla empanadas, vino y guitarreadas hasta la madrugada.

Cafayate y la ruta de los vinos

A 189 kilómetros de la capital aparece otro de los grandes imperdibles: Cafayate. Rodeada de viñedos y montañas rojizas, la ciudad se transformó en uno de los polos turísticos más fuertes del norte argentino.

El camino hacia Cafayate atraviesa la Quebrada de las Conchas, con postales impactantes como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro. Ya en destino, las bodegas ofrecen degustaciones y recorridos por los viñedos de altura más famosos del país.

Cachi y los pueblos del norte

Otro de los circuitos más buscados es el de Cachi, un pequeño pueblo de calles empedradas y casas blancas rodeado de cardones gigantes y montañas. El recorrido mezcla paisajes de altura, vestigios arqueológicos y una tranquilidad que parece detenida en el tiempo.

Las excursiones de día completo parten desde Salta capital y siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan escaparse de la ciudad.

El Tren a las Nubes y las Salinas Grandes

Entre las experiencias más impactantes aparece el histórico Tren a las Nubes, que atraviesa la puna salteña hasta llegar al Viaducto La Polvorilla, a más de 4.000 metros de altura. La excursión incluye traslados y desayuno, y durante las vacaciones suele agotar rápidamente los lugares.

Otro de los clásicos son las Salinas Grandes, ese inmenso desierto blanco a 3.450 metros sobre el nivel del mar que se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.

Con promociones activas, cuotas y descuentos del Hot Sale, Salta vuelve a tentar a los viajeros que buscan cambiar nieve por cerros colorados, folklore y vinos de altura en unas vacaciones diferentes.

Promociones para aprovechar Salta con Hot Sale

En comparación con otros destinos del norte argentino, Salta aparece entre las opciones más competitivas por la variedad de hospedajes, excursiones y conectividad aérea desde Neuquén y el Alto Valle.

Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos del 10% para vuelos nacionales y hasta 12 cuotas sin interés en pasajes de cabotaje con bancos seleccionados como Galicia, Santander, BBVA, Macro, ICBC, Naranja X, Banco Nación y Supervielle, entre otros. Las tarifas promocionales apuntan especialmente a destinos de invierno y escapadas dentro del país.

Según los valores relevados en Despegar para una escapada de cinco noches a Salta entre el 6 y el 11 de junio, se pueden encontrar paquetes con hotel incluido desde unos $242.000 por persona. La oferta corresponde a alojamiento en la capital salteña y refleja una de las tendencias que más crecen este Hot Sale: viajes cortos, armados con anticipación y pensados para aprovechar promociones y cuotas.

Según un relevamiento de Turismocity, durante el arranque del Hot Sale aparecieron vuelos a Salta desde Neuquén desde $88.927, mientras que desde Bariloche los precios superan los $223.000. El buscador detectó además una fuerte demanda para viajar al norte argentino durante el invierno, en un contexto donde las promociones aéreas y las cuotas vuelven a empujar las escapadas nacionales.

Tip para vacaciones de invierno en Salta