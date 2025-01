Rally Dakar: Santiago Rostan tiene la misión de avanzar en el desierto

Santiago Rostan puso en marcha su ilusión en el Rally Dakar 2025 y con la KTM atravesó los primeros kilómetros de la competencia. Terminó en el puesto 68° de la categoría motos y ahora afrontará el desafío de la primera etapa, con epicentro en la ciudad de Bisha, en pleno desierto de Arabia Saudita.

“Alivianamos un poco de presión. Ahora arranca la carrera de verdad. Nos sacamos la presión de todo el trabajo del año. Estoy un poco emocionado porque hay muchas cosas que deja uno de lado para estar acá”, dijo el neuquino que corre su segundo Dakar y que el año pasado terminó en el puesto 38.

“La ansiedad está muy arriba. Lo importante será terminar la carrera. La exigencia se la da uno y por eso mi máximo rival soy yo”, afirmó el neuquino Santiago Rostan, quien empezó su segundo Dakar.

Para este, el gran objetivo es ser top 25. “Uno está con la ansiedad muy arriba”, afirmó Rostan antes de largar el prólogo, aunque ahí ya tenía en mente lo que iba a ocurrir en el primer parcial, que será de 413 kilómetros y puede significar un filtro, a pesar de ser el comienzo.

413 kilómetros tendrá el recorrido de la primera etapa, Bisha-Bisha. Es el tramo con más piedras y rocas del Rally.

“Después del día 1 correremos la etapa de 48 horas, y la estrategia de carrera cambia porque estaremos sin asistencia”, afirmó.

Será un sector con muchas piedras y resultará vital no sufrir golpes o pinchazos. Rostan, como cada uno de los participantes, tiene la ilusión para alcanzar la meta el 17 de enero en Shubaytah. “Lo importante será terminar la carrera. La exigencia se la da uno y por eso mi máximo rival soy yo”, manifestó en una entrevista a Campeones.

De todas maneras, como es su segunda experiencia, la idea es pelear en los puestos de avanzada, algo que ya hizo en su temporada debut y está en condiciones de repetir.

En un recorrido rápido, arenoso y con piedras, el ganador del prólogo fue el australiano Daniel Sanders (KTM), quien sacó ventajas sobre Ross Branch (Hero) y Ricky Brabec (Honda). Los hermanos Luciano y Kevin Benavidez se ubicaron 7º y 24º, con sus KTM.

“El prólogo era bastante rápido y técnico por sectores, así que traté de hacer lo mejor posible. Me sentí bien”, contó Kevin, quien agregó que “fue un tramo entretenido y divertido”.

Pese a estar en el top diez, su hermano mostró su fastidio por no tener un mejor resultado. “No me fue bien. No sé dónde perdí tanto tiempo o dónde he fallado. Los pilotos de adelante me sacaron mucho tiempo”, reconoció en la meta.

Cómo fue el debut de los argentinos en el Rally Dakar

Juan Cruz Yacopini (Toyota), el único argentino en la división de autos, terminó el prólogo en el puesto 32°. El mendocino, que fue séptimo en la edición 2023, tratará de presentarle batalla a los mejores del planeta.

El que picó en punta fue el sudafricano Henk Lategan (Toyota), seguido del sueco Mattias Ekström (Ford) y el experimentado qatarí Nasser Al Attiyah (Dacia). Estas dos marcas son debutantes en el Dakar.

En la categoría Challenger que se nutre de los prototipos areneros, el matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminó tercero con el Taurus del Team BBR. En la misma divisional otra dupla argentina terminó en el top 10: David Zille y Sebastián Cesana (Taurus) se ubicaron séptimos.

En la categoría Side by Side, que también son vehículos areneros, la dupla criolla conformada por Jeremías González Ferioli y Pedro Gonzalo Rinaldi (Can Am) fueron segunda a sólo 19/1000 del vencedor, el estadounidense Brock Heger (Polaris).

Octavos fueron otros argentinos, Manuel Andújar y Bernardo Graue (Can Am), mientras que décimo quedó Diego Martínez (Can Am), quien es navegado por el uruguayo Sergio Lafuente. Y 13º quedó Fernando Matías Acosta (BRP), navegante del ecuatoriano Sebastián Guayasamín.