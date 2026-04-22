Por qué se celebra el Día internacional de la Tierra este 22 de abril y cuál es el lema este 2026

El Día Internacional de la Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas, se conmemora cada 22 de abril desde 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

El lema de este 2026 es “Nuestro poder, nuestro planeta”.

Día Internacional de la Tierra: el lema de este 2026

El día se conmemora para generar una conciencia ecológica colectiva en pos de un futuro sostenible para las nuevas generaciones, interpelando a cada persona sobre el impacto de sus acciones en el medio ambiente.

El lema de este 2026 fue promovido por Earthdar.org y el mismo subraya que la protección del planeta requiere una respuesta coordinada entre ciudadanos, comunidades, gobiernos y empresas de todos los países, vinculando desde jornadas de limpieza de playas hasta campañas de reforestación urbana y políticas de descarbonización a escala nacional.

El origen del Día de la Tierra: su antecedente

El primer antecedente del Día de la Tierra es de 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana.

Dos años después, en 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de dos mil universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Este movimiento social dio sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente, mientras que, en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente.

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