Cuatro lanzamientos que agitan el mercado

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de fuerte dinamismo con la llegada de nuevos modelos que apuntan a distintos públicos, pero con un denominador común: la incorporación de tecnología y eficiencia. En los últimos días, marcas como Suzuki, Dongfeng, Renault y Audi presentaron sus novedades, cubriendo desde el segmento chico hasta el premium.

En este contexto, la electrificación —en distintas escalas— aparece como uno de los ejes centrales, junto con la diversificación de la oferta y el reposicionamiento de las marcas frente a una demanda cada vez más exigente.

Suzuki: regreso con eficiencia y precio competitivo

El nuevo Suzuki Swift Hybrid marca el retorno de uno de los modelos más reconocidos del segmento B. Importado desde India, esta quinta generación incorpora por primera vez un sistema mild hybrid, lo que le permite mejorar consumos y acceder a beneficios impositivos.

Está equipado con un motor 1.2 de tres cilindros que entrega 80 CV y 112 Nm, acompañado por una asistencia eléctrica de 12V. Se ofrece con caja manual o automática CVT, siempre con tracción delantera. En equipamiento, incluye seis airbags, asistencias ADAS, pantalla de 9 pulgadas y llantas de 15”. Con precios de u$s 20.900 para la versión manual y u$s 22.900 para la automática, se posiciona como una de las opciones electrificadas más accesibles del mercado.

Dongfeng: ofensiva con eléctricos e híbridos

El desembarco de Dongfeng en la Argentina llega con una gama inicial compuesta por tres modelos: Box, Mage y Huge, todos con foco en nuevas energías.

El Dongfeng Box es un vehículo 100% eléctrico con 95 CV y una autonomía de 310 km, pensado para uso urbano. Por su parte, el Dongfeng Mage se destaca por su sistema híbrido con 292 CV, logrando prestaciones cercanas a las de un deportivo. El Dongfeng Huge, en tanto, ofrece 242 CV y una propuesta más orientada al confort y espacio interior. Los precios arrancan en u$s29.700 y llegan hasta u$s36.700, con garantía de cinco años.

Renault: nueva apuesta en el segmento SUV

La marca francesa amplía su gama con el Renault Boreal, un SUV del segmento C que se posiciona como uno de los modelos más importantes de su oferta regional. Importado desde Brasil, comparte base con el Dacia Bigster y se ubica por encima de modelos como Kwid, Kardian y Duster. Está equipado con el motor 1.3 turbo de 156 CV y 270 Nm, combinado con caja automática de doble embrague.

Uno de los puntos clave es que este modelo servirá de base para una futura pick-up que se fabricará en la Argentina, lo que refuerza su relevancia estratégica. Se ofrece en tres versiones, con precios que van desde $50.000.000 hasta $58.500.000.

Audi: deportividad y lujo en formato familiar

En el extremo superior del mercado aparece el Audi S5 Avant Quattro, una rural deportiva que combina prestaciones de alto nivel con practicidad. Cuenta con un motor V6 3.0 turbo de 367 CV y 550 Nm, asociado a una caja automática S-Tronic y sistema MildHybrid, con tracción integral Quattro. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza los 250 km/h. El equipamiento incluye tecnología de última generación, con múltiples pantallas digitales y faros Matrix LED. Su precio es de u$s109.200.

En conjunto, estos lanzamientos reflejan la diversidad del mercado argentino actual: desde opciones accesibles con electrificación básica hasta propuestas premium con altas prestaciones. La competencia se intensifica y las marcas buscan diferenciarse no solo por precio, sino también por tecnología, eficiencia y experiencia de uso.