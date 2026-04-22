Neuquén lanzó el «plan otoño» con un servicio diferencial de recolección de residuos vegetales

Comenzó el "Plan Otoño" y el servicio diferenciado de recolección de hojas que los frentistas dejen embolsadas en las veredas (foto Matías Subat)

Desde hoy el servicio de Cliba agregará a la recolección domiciliaria, la recolección de las hojas de otoño que los vecinos dejen embolsados en el frente de sus casas en Neuquén capital. No serán recolectados por el camión que retira los residuos domiciliarios, sino con los vehículos del servicio de limpieza de calles.

La novedad se conoció hoy en el lanzamiento del «Plan Otoño 2026» que hizo la jefa de Gabinete, María Pasqualini en el barrio Belgrano, un sector de la ciudad de profusa arboleda caduca.

La presentación del plan será un accionar conjunto de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y de Limpieza Urbana, se indicó desde la jefatura de Gabinete. Se buscará la limpieza de la ciudad y la prevención de anegamientos por la acumulación de las hojas en los sumideros durante la temporada de bajas temperaturas y lluvia.

La poda de Otoño debe estar autorizada y los restos vegetales se reciben gratuitamente en los centros de transferencia de Neuquén (foto Matías Subat)

«Si estas hojas no se recolectan, terminan en las alcantarillas y ante las lluvias, pueden generar situaciones que quermos evitar», dijo la jefa de Gabinete, María Pasqualini quien recordó que la ciudad capital tiene más de 360 kilómetros de desagües pluviales «que pueden quedar obstruídos por las hojas».

La funcionaria destacó el «servicio de excelencia» de limpieza, con tareas de barrido y uso de maquinaria, en tanto destacó que todo el proceso «se sostiene con fondos propios del municipio». Por su parte, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, destacó que junto con la empresa Cliba se trabajará para evitar la obstrucción del sistema de desagües.

«Tenemos 50.000 cuadras barridas por mes a través de CLIBA y personal municipal que trabaja en los espacios verdes», enumeró. Destacó que el barrido manual, se lleva a cabo con 120 barrenderos y barrenderas, mientras que otras 5.000 cuadras se hacen con el equipamiento mecánico de minibarredoras y barredoras mecánicas de última generación que fueron parte del acuerdo en el último contrato de concesión firmado con CLIBA.

«A partir de hoy, la empresa pone a disposición un sistema diferenciado, donde todo vecino aunque tenga barrendero en su cuadra pero desee dejar una bolsa de hojas en la vereda puede hacerlo», describió.

Destacó que los frentistas de la ciudad pueden dejar “las hojas preparadas y el camión se la va a llevar». Agregó que que «no es el camión recolector el que se lleva las hojas, sino el que lleva el producto de barrido, que pasa por la tarde por todos los barrios de la ciudad”, reafirmó.

En este marco, Haspert alentó a los vecinos a colaborar, “solo tenemos que juntar esa hoja de nuestro árbol, la ponemos en una bolsa, y el camión por la tarde se la va a estar llevando”, dijo y explicó que para diferenciarla deben dejarla sobre el cordón de la vereda.

Aclaró que no corresponde para los restos de poda, que es un tipo de residuo que no va ni en bolsas de hojas ni se deben abandonar en la vía pública, sino trasladarla a los centros de Transferencia, que son gratuitos.

Los depósitos para basura de gran porte están ubicados en Neuquén en Boerr y Tronador en la zona este, y otro en Novella y Quimey en el oeste de la ciudad. Ambos permanecen abiertos de lunes a domingo de 9 a 20. Hasper recordó que el material vegetal producto de la poda se chipea y se transformada en compost.

Cuándo se puede podar

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación administrativa en la secretaría de Movilidad, Noelia Rueda Cáceres, detalló que desde ahora y hasta finales de agosto, las y los frentistas podrán solicitar autorización a la Municipalidad para podar los árboles de las veredas. «Recordemos que el arbolado de la vereda, es responsabilidad de cada frentista”, resaltó la funcionaria.

Indicó que los podadores se deben encontrar inscriptos en el registro municipal. “Son personas capacitadas por la propia Municipalidad a través de cursos presenciales y prácticos que todos los años hacemos”, recordó.

Destacó la importancia de recurrir a quienes están habilitados, porque “las malas prácticas de poda generan consecuencias directas en los árboles y sobre la seguridad del espacio público”. El listado de personas habilitadas para esta tarea está la página oficial de la Municipalidad.

El permiso se puede gestionar por internet, teléfono o presencial

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el barrio Belgrano se recordó que, en la sección Muni Express de la página digital de la comuna se debe completar el formulario “Acta Digital” y buscar la palabra «poda» para seguir luego con todo el procedimiento virtual de autorización.

Tras la gestión digital, los inspectores del área de Arbolado Urbano tienen un plazo de 72 horas para evaluar el planteo vecinal. El trámite también se puede hacer por teléfono en la línea 147 de atención al ciudadano en Neuquén capital.

Las oficinas de Arbolado Urbano, ubicadas en el Parque Central, en la esquina de San Martín y Pasaje Vecinalistas Neuquinos, atienden también por el mismo trámite en el horario de 8 a 14.

15 mil árboles para la ciudad

Según se informó, en los meses que dura el Plan Otoño, se pondrá en marcha parte del Plan Forestal donde se tiene prevista la plantación de 15 mil árboles en distintos espacios públicos de la ciudad.

“Este año trabajaremos junto a las sociedades vecinales y organizaciones no gubernamentales en la entrega de ejemplares. Nuestra expectativa es plantar estos 15 mil árboles, priorizando el cuidado del ambiente y la mitigación del calor para mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad”, destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.