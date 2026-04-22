El STJ le cerró la vía de la Corte Suprema al juez destituido de Viedma Guerra Labayén

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el excamarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén contra el fallo que lo destituyó del cargo en septiembre pasado. Su intento de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia quedó desactivado, a partir del criterio restrictivo que rige para la revisión de los juicios políticos de magistrados.

La impugnación en nombre del exjuez fue firmada por los abogados Fernando Chironi y Ricardo Gil Lavedra, pero los argumentos resultaron insuficientes. El fallo emitido hoy por el STJ descartó que el planteo represente una “cuestión federal”y recordó que salvo casos muy puntuales los procedimientos disciplinarios contra un magistrado no son revisables ante el máximo tribunal.

“La Corte tiene dicho que la valoración de los aspectos sustanciales del proceso de enjuiciamiento no son cuestiones federales” y que los consejos de la magistratura “son los encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política” de los magistrados, dijo el STJ rionegrino.

El fallo original que destituyó a Guerra Labayén por mal desempeño, debido a la demora en la firma de 25 fallos y la “pérdida de jurisdicción” en otros ocho, data de septiembre pasado. En febrero el STJ ya había rechazado un recurso de queja del exjuez y ahora confirmó esa medida al bloquear el recurso extraordinario ante la Corte.

Dos meses atrás había recordado quela jurisprudencia de la Corte Suprema determina que la remoción de un magistrado “tiene una naturaleza esencialmente política”, porque consiste simplemente en comprobar “si ha perdido los requisitos para el cargo”, de modo que los márgenes para su revisión son muy acotados.

Los abogados de Guerra Labayén dijeron que en el juicio político en su contra se vulneraron “las garantías de imparcialidad, independencia judicial, igualdad y la prohibición de múltiple juzgamiento”. También alegaron “la desproporción en la sanción” y consideraron justificada la “cuestión federal”.

Pero el STJ, con una constitución alternativa, que incluyó dos conjueces en reemplazo de Sergio Ceci y Cecilia Criado, encontró que “no se configuran tales extremos” y que el recurso de apelación contiene solo “una crítica dogmática y alejada de lo acontecido en la causa”.

Dijo que “los fundamentos de la sentencia impugnada acerca de la vulneración de garantías no son rebatidos con argumentos idóneos y no superan el disenso subjetivo”. Y citó otros antecedentes de la Corte para subrayar que solo pueden ser revisados los fallos sancionatorios de un juez o un magistrado cuando contienen “groseras deficiencias lógicas del razonamiento o una ausencia total del fundamento normativo”.