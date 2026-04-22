Mapa | El nuevo Centro Comercial a Cielo Abierto de Roca ya tiene zona definida: ¿qué calles abarca?

Se buscará conocer la opinión de los comercios frentistas sobre la propuesta que impulsa la CAIC y CAME. Foto: municipio de Roca.

El proyecto para crear un Centro Comercial a Cielo Abierto en Roca sumó un nuevo paso con la definición del área de trabajo y los primeros sectores donde comenzarán las acciones iniciales. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la actividad económica local, modernizar espacios urbanos y generar un corredor más atractivo para vecinos y visitantes.

Durante una reunión que se realizó ayer entre autoridades municipales, representantes de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) y equipos técnicos, se estableció como zona de intervención inicial un cuadrante céntrico de la ciudad.

“Ahora vamos a encuestar a los comerciantes del área, vamos a trabajar con ellos”, explicó Daniela Tauro en diálogo con Diario RÍO NEGRO sobre la próxima etapa inmediata del programa, enfocada en relevar necesidades y sumar participación de comerciantes.

El nuevo Centro Comercial a Cielo Abierto de Roca entra en una nueva etapa: conocé las calles que abarca

Como área general de trabajo se estableció el cuadrante comprendido por San Juan, San Martín, Mendoza y Canalito. Desde la CAIC explicaron que en una primera etapa, las acciones estarán concentradas en calle Tucumán entre Neuquén y Buenos Aires, y avenida Roca entre Canalito y plaza San Martín.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la participación activa de los comerciantes locales. Además, se convocará a propuestas culturales -especialmente del ámbito privado- para integrarlas al espacio y potenciar la identidad cultural de la ciudad.

Tauro explicó que tras la delimitación empieza una etapa de diagnóstico y relevamientos con comerciantes de la zona «vamos a salir a encuestarlos sobre determinados temas y a partir de ahí esperamos que CAME nos va a saliendo las directivas para armarlos», afirmó la presidenta de la CAIC.

Por su parte, Miguel Grasso integrante también de la Cámara remarcó que «el corazón del Centro Comercial a Cielo Abierto, es el comercio. CAIC sólo acerca la herramienta, el centro comercial se irá desarrollando dónde más iniciativa tengan los comerciantes con sus acciones», afirmó.

Qué mejoras se proyectan para el centro de Roca

Tauro explicó explicó que no se trata de una obra física, sino que es una estrategia integral que va a combinar el mejoramiento de un espacio urbano con la articulación entre los comerciantes, municipios, cámaras, y actividades culturales y promocionales.

“La idea es que sea un lugar más atractivo, más seguro, que la gente pueda ir a comprar tranquila, ver un show, consumir algo de gastronomía”, detalló Daniela Tauro.

Además, explicó que el concepto también incluye mejoras urbanas. “Puede empezar desde la limpieza de los palos de luz hasta la limpieza de los edificios y las veredas, poner determinado tipo de macetas, plantas, flores, achicar por ahí las bocacalles para que el peatón pueda cruzar con seguridad, entre otras estrategias”, agregó.

Además remarcó que no se van a hacer grandes infraestructuras y tampoco el comerciante «va a tener que poner una fortuna para reformar nada» sino que se buscará mejorar las calles comerciales de la ciudad a partir de estrategias organizadas.

La iniciativa se formalizó en agosto del año pasado con la firma de un convenio entre la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), el municipio, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y se envió a Buenos Aires para la firma de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).