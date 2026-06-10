Rally Regional: Los Menucos tiene todo listo para largar la cuarta fecha del certamen

Lucas Craievich es el puntero de la Clase RC5 del Regional. (Archivo)

Los Menucos transita la cuenta regresiva de lo que será la cuarta fecha del Campeonato Regional de Rally. El 8° Rally Ciudad de Los Menucos se disputará este fin de semana por los caminos de la Línea Sur de Río Negro. La competencia es organizada en forma conjunta por el Municipio local, la Federación Regional Once de Automovilismo Deportivo (FRAD11) y tendrá el contralor deportivo de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR).

Con gran expectativa se espera una prueba que promete mucha adrenalina y exigencia por los caminos agrestes de la Línea Sur, donde el clima jugará un papel importante para los pilotos.

En el cierre de las inscripciones fueron 39 los binomios anotados. Serán dos etapas con 4 pruebas especiales cada una. El viernes se iniciará con la largada simbólica a las 19:00, frente al edificio municipal.

Serán dos etapas a lo largo del fin de semana con 4 pruebas especiales cada una. El viernes se pondrá en marcha con la largada simbólica programada para las 19:00, frente al edificio municipal.

El sábado irá la primera etapa con los especiales Ruta 8/Campo Julio, que le darán forma a las pruebas 1 y 3 con un recorrido de 19,70 km, mientras que la 2 y 4 serán Vivero Municipal/Pista de Safari con 6,10 km de extensión. Ambos se repiten con doble pasada durante la jornada.

El domingo, los especiales 5 y 7 serán El Salitral/Barrio Belgrano (15,80 km), siendo los más extensos. En tanto, los 6 y 8 (Vivero Municipal/Pista de Safari) repetirán recorrido.

La competencia tendrá una distancia de 129,80 kilómetros, divididos en 95,40 km de velocidad y 34,40 km de enlaces.

Las posiciones del Rally Regional luego de tres fechas disputadas

Vale destacar que luego de tres fechas son varios los punteros del Regional en cada una de sus categorías. En la Clase A6, lidera Mauro Debasa con 67 puntos, seguido por Claudio Bustos y Esequiel Klein, ambos con 57. En la A7, es puntero Juan Lovagnini con 25 unidades y Claudio Astorga tiene 19.

En la A8, Marcos Craievich manda con 63, lo sigue Facundo Sabas con 59 y tercero aparece Sergio Fernández con 57.

En la RC5, Lucas Craievich se ubica primero con 73, luego está Federico Fernández con 47 y en el tercer lugar Darío Vázquez con 40.

En la N1, Agustín Pistagnesi lidera con 84 puntos, escoltado por Alejandro Zambón con 47 y Facundo Kallobius con 37. La N2, Octavo Fernández acumula 83 unidades, seguido por Leandro Paulovich con 53 y Javier Mozzi Zovich es tercero con 50.

La división A1 es liderada por Erick Regliner con 84, luego se ubican Rubén Martínez con 62 y Fabricio D’Amico con 59 puntos.

La RC5 Ligth tiene en la cima a Juan Revert con 41, Felipe Debasa tiene 35 y está tercero Pedro Chaima con 24 puntos.