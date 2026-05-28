Se viene el Rally de Los Menucos, cuarta fecha del certamen Regional

La cuarta fecha del Regional se correrá por los caminos de la Línea Sur. (Archivo Andrés Maripe)

Bajo la organización en forma conjunta de la Asociación Volantes de General Roca, la Municipalidad de Los Menucos y la Federación Regional 11 de Automovilismo Deportivo, quedó confirmada la cuarta fecha del Rally Regional 2026, que se correrá del 12 al 14 de junio en caminos aledaños a localidad rionegrina de Los Menucos.

El Rally Ciudad de Los Menucos tendrá 8 pruebas especiales, repartidas en igual cantidad entre sábado 13 y domingo 14 de junio. En total serán 95,400 kilómetros de PE, más 34,400 km de enlaces, sumando 129,800 km en las dos etapas.

Se espera una competencia exigente para los protagonistas del certamen que se mantiene en la lucha por los primeros lugares en las distintas divisiones, luego de tres fechas disputadas de Regional.

Las inscripciones abren el lunes 1º de junio y cierran el miércoles 10 a las 20 hs. Desde la organización informaron que en los próximos días se brindará el detalle de las pruebas especiales y la cronología de la prueba.

Los organizadores también informaron que las rutas 6 y 8 están en buen estado. Solo hay dos desvíos por construcción de alcantarillas antes de la salida a Cerro Policía. Vale destacar que la distancia desde General Roca a Los Menucos es de 250 km.