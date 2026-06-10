Las particularidades del estadio de Kansas City en el que debutará la Selección Argentina en el Mundial

El recinto elegido en Kansas City para albergar el Mundial 2026, y el debut de la Selección Argentina ante Argelia, es el icónico Arrowhead Stadium, aunque para el torneo es el Kansas City Stadium debido a las regulaciones de patrocinio de la FIFA.

Aunque el estadio donde habitualmente juegan los Chiefs al fútbol americano tiene una capacidad nominal de 73.000 personas, debido a las restricciones de la organización, se estima que para la Copa del Mundo el aforo será de unos 67.000 espectadores.

Se espera que el martes esté lleno aunque hay quejas por el alto costo de los tickets, que oscilan entre los 800 y 1.000 dólares, lo que ha generado una baja expectativa en el público local.

El campo de juego se encuentra en un estado impecable, con personal técnico y maquinaria de la FIFA trabajando en los últimos detalles para el debut de la Selección Argentina ante Argelia.

Ubicado unos 13 kilómetros del centro de la ciudad el estadio forma parte del complejo de deportes Harry S. Truman y está justo al lado del Kauffman Stadium donde hace de local el equipo de béisbol (Royals) de la ciudad siendo propiedad de la familia que fundó ambas franquicias, pero en este momento una reja delimita las áreas operativas de la FIFA respecto a las instalaciones del béisbol.

Kansas City, en Missouri, espera el arribo de muchos hinchas argentinos aunque fuera de la comunidad latina, hay poca familiaridad en la ciudad sobre la realización del Mundial 2026.

La historia de un escenario icónico

Inaugurado en 1972 el escenario es mundialmente famoso por ser el hogar de los Kansas City Chiefs, el exitoso equipo de la NFL liderado por Patrick Mahomes y tiene el récord Guinness como el estadio más ruidoso del planeta, alcanzando los 142.2 decibeles.

Al no contar con acceso directo por tren o metro, el comité organizador local ha dispuesto un sistema especial de los tradicionales micros escolares (shuttle buses) para trasladar a los aficionados en los días de partido.