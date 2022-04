TC en Toay: ganó Canapino, Benvenuti hizo podio y se retiró Ortelli

En la última prueba de Guillermo Ortelli en su campaña deportiva, el tetracampeón Agustín Canapino lidero un nuevo 1-2 del JP Carrera en el TC, al imponerse en la cuarta fecha del certamen que se disputó en el autódromo pampeano de Toay.

A pesar de ser perjudicado en el cambio obligatoria de neumáticos, Juan Cruz Benvenuti quedó tercero y José Manuel Urcera protagonizó un tremendo accidente en una de las series, aunque se encuentra en buen estado.

La final la largaron adelante Canapino, quien ganó la serie más rápida, y Benvenuti, dueño de la tercera. La primera, en la que se impuso Josito Di Palma, fue la más lenta por el auto de seguridad debido al accidente de Urcera. El piloto regional no pudo evitar golpear a Marcelo Agrelo, que se le cruzó en la recta, por lo que pegó con el paredón de boxes.

Canapino y Benvenuti pelearon en la primera vuelta por el liderazgo, que quedó en favor del regional en la segunda, después de una notable maniobra, con Di Palma como espectador de lujo.

Benvenuti decidió ingresar primero para cumplir con el cambio y al intentar salir nuevamente a pista, pero como le había pasado a Canapino en Centenario, se encontró con el escollo que significó el auto de Christián Ledesma, al que debió esquivar en la zona de boxes, demorando su regreso a la pista.

Después de la prueba, Benvenuti destacó que “fue una lástima, paran donde quieren, lo mismo que le pasó a Canapino me sucedió a mí esta vez. Una maniobra espectacular con Agustín, me tocó ser tercero esta vez, trabajo para ser primero. Me quedo con el gusto amargo que pude haber ganado”.

Con los ingresos a boxes, Mariano Werner saltó al primer lugar, pero rompió el segundo motor en su auto, por lo que tomó la posta Ortelli, quien se dio el lujo de comandar por un momento la final, girando por última vez al frente del pelotón, al menos hasta su parada, en la vuelta 16.

Luego del abandono de Ledesma y Kevin Candela, se neutralizó la prueba, que tuvo al frente al trío Canapino, Santiago Mangoni y Benvenuti.

Los compañeros del JP Carrera dirimieron el primer lugar en el relanzamiento, en el que prevaleció Canapino frente a Mangoni. Junto a Benvenuti giraron casi enlazados, sin lograr despegarse uno del otro.

Ganó Canapino, secundado por Mangoni, en un nuevo 1-2 del JP Carrera que sirve como homenaje de parte de sus últimos compañeros para Ortelli, quien además se dio el gusto de liderar por un ratito. Fue 14 en el cierre.

Mientras festejaban el 1-2 entre Mangoni y Canapino, llegaba Ortelli detrás de ellos y así lo festejaban entre los tres. pic.twitter.com/7IcCXQ1HNM — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) April 17, 2022