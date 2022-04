Termas fue una fiesta y Aleix Espargaró festejó en el MotoGP

Aleix Espargaró, de un notable trabajo desde que empezó la actividad, alcanzó en el Gran Premio de Argentina su primera victoria en el Mundial de motociclismo y la de Aprilia en MotoGP después de una apasionante pulseada con Jorge Martín, de Pramac Ducati, quien fue segundo.

La prueba con la que Aleix soñó desde que debutó en el Mundial a fines 2004 en 125cc. finalmente llegó al concretar en Termas su primer triunfo mundialista en su campaña, donde cumplió 284 presentaciones, la 200 en MotoGP.

El triunfo significó el primero de Aprilia en la era de MotoGP en el regreso de Argentina al Mundial de motociclismo, en la que el más grande de los Espargaró y la casa de Noale marcaron el ritmo desde la segunda sesión de entrenamientos libres en adelante.

La prueba de hoy comenzó con una largada no del todo buena para Aleix desde la pole. Aprovechó Martín para quedar adelante, seguido por Pol Espargaró, quien luego perdió con su hermano.

Martín se alejó en la primera vuelta, pero luego Aleix volvió a prenderse y ambos se alejaron del resto del pelotón e intercambiando récords de vuelta. Detrás Pol Espargaró se acomodó tercero en los primeros giros, pero en la séptima vuelta fue superado por un ascendente Alex Rins, a la vez que Luca Marini.

Al llegar a la décima de las 25 vueltas previstas, Aleix se pasó ligeramente en la curva uno y cayó a un segundo de Martín, pero en la siguiente vuelta metió récord para acercarse al líder, ambos seguidos por Rins.

En una prueba donde los 24 pilotos eligieron la misma combinación de neumáticos Michelin, Martín se sostuvo al frente al pasar la mitad de su desarrollo, pero con la Aprilia nuevamente menos de medio segundo sin perder pisada en el lucha por la victoria en Termas.

La carrera perdió un protagonista de peso en la vuelta 14 cuando Pol Espargaró se fue al suelo en la curva 2 del trazado, permitiendo a Mir heredar el cuarto lugar a un par de segundos de su compañero Rins.

A ocho vueltas para el final Aleix intentó adelantarse a Martín al final de la recta opuesta en la curva 5, pero se pasó de largo al momento de frenar y el de Pramac volvió al liderazgo. El piloto de Aprilia, en busca de su primera victoria en su prueba 200 en MotoGP, hizo un intento idéntico dos giros más tarde y otra vez se fue largo, permitiendo a Martín una vez más seguir adelante.

La tercera fue la vencida para Aleix en el siguiente intento, a cinco vueltas del final, cuando al llegar a la curva 5 logró igualar a Martín y frenar a la par para salir al frente en la parte decisiva de la prueba.

No fue nada fácil el cierre para Aleix, porque Martín continuó pegado al de Aprilia sin darle respiro, hasta que el español cruzó la meta antes que todos y festejó en el podio.

