Urcera sigue firme con su objetivo de ser campeón de TC

Manu Urcera alcanzó una histórica victoria en el Desafío de las Estrellas del TC, después de largar la prueba en el lugar 42, nada menos. Gentileza.

Casi un año y medio espero José M. Urcera para volver a la victoria en el TC, que concretó ayer nada menos que en el Desafío de las Estrellas, que se cumplió en el autódromo El Villicum, en San Juan, que lo metió en los playoffs que definirán al nuevo campeón, su gran objetivo.

Urcera se despachó con un notable trabajo a partir de una impecable estrategia de su equipo para los dos ingresos a boxes, uno para cambiar los neumáticos derechos de su auto y otro para la recarga de combustible, que le permitió avanzar del lugar 42, a través del sorteo, hasta la esperada victoria.

Manu Urcera y los integrantes del Maquin Parts Racing estuvieron en la misma sintonía, con una gran precisión para edificar un notable avance, hasta mejor que en su momento hizo Matías Rossi, cuando largó 41 y ganó una prueba especial.

Si bien no es muy tranquilo en los festejos, Manu hizo varias trompos para festejar la victoria y antes de ingresar a la zona de boxes. Después, afirmó que “le agradezco a (Horacio) Soljan que me dio un lugar en su equipo a fines del 2021, que no tuvo dudas de hacer un Torino nuevo cuando el otro se rompió en La Pampa. Los mecánicos fueron decisivos en esta prueba porque estuvieron rapidísimos en los boxes. Feliz por torcer la mala suerte, estamos más firmes y con grandes posibilidades”.

Urcera y su equipo hicieron diferencia con la estrategia para la prueba que tuvo dos ingresos a boxes, lo que le permitió conseguir una valiosa victoria. Gentileza.

“Falta un montón, pero el objetivo es el campeonato, vamos a trabajar para eso. Esto es un empujoncito en lo anímico. Era difícil pensar en ganar, por suerte se dio todo”, destacó Manu, quien junto a Agustín Canapino, Santiago Mangoni, Juan C. Benvenuti, Mauricio Lambiris y Germán Todino clasificaron para los playoffs.