Video | Escalofriante accidente durante la previa del Turismo Nacional en Viedma: «Me moría»

Un verdadero milagro se vivió durante la competencia de la Copa Abarth, categoría telonera del Turismo Nacional que este sábado disputó su última fecha en el autódromo de Viedma.

Todo ocurrió durante la carrera final de la divisional, disputada este mediodía en el circuito rionegrino, cuando el joven piloto Franco Angaramo perdió el control de su auto y protagonizó un espectacular vuelco que terminó provocando el incendio del vehículo.

Tremendo momento en la final de la Copa Abarth en Viedma.

Vuelco de Franco Angaramo y posterior explosión en su auto.

Un milagro.

pic.twitter.com/9JfSU6AaK5 — Ale Lezcano 🇦🇷 (@AleLezcano) November 18, 2023

El impactante accidente fue registrado por la señal DeporTV, en cuyas imágenes se puede ver como el auto queda en vuelto en llamas segundos después de que los rescatistas, con gran rapidez, lograran sacar el conductor de 16 años y oriundo de Córdoba.

Afortunadamente, el piloto no sólo salió con vida del episodio, sino que además no sufrió heridas de consideración más allá de algunos raspones y golpes, propios de los tumbos que dio a gran velocidad.

«Si me quedaba cinco segundos más me moría»

Ya en la zona de boxes del dibujo viedmense, que vio este sábado consagrarse a Leonel Pernía como campeón del TN Clase 3, Angaramo habló con los medios y agradeció la tarea de los banderilleros que de inmediato se acercaron a socorrerlo.

«Cuando vi el auto no lo podía creer, porque si me quedaba cinco segundos más me moría» relató el joven velocista. También, explicó las causas del accidente: «Tomé la curva uno como en la clasificación, pero por el viento y el barro que había, la pista me tiró hacía afuera y me patinó el auto. Saqué el pie del acelerador, pero al final me encontré con un talud de tierra arada que me hizo volcar».

Respecto a los instantes en los que permaneció adentro del auto, aseguró: «Me quedé sin aire, primero intenté respirar y enseguida corté la corriente. Traté de salir como pude«.

Según relató el joven, en ese momento además comenzó a caer nafta dentro del habitáculo y por ese motivo, una vez fuera, contó que se alejó corriendo ya que «cualquier chispazo arrancaba el fuego«.

Con información de Infobae