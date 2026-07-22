ASÍ LO VEO / La apuesta de Stellantis para competir en el mercado eléctrico

En un escenario de transformación para la industria automotriz argentina, Stellantis apuesta a ampliar su presencia en el mercado de nuevas tecnologías con la llegada de Leapmotor, su nueva marca de vehículos eléctricos e híbridos. Durante la presentación realizada en el Tattersall de Palermo, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, explicó la estrategia del grupo para competir en un segmento que comienza a ganar protagonismo entre los consumidores locales.

El ejecutivo destacó que el respaldo de una terminal con presencia histórica en el país será uno de los principales factores para diferenciarse frente a otras marcas importadas. En ese sentido, remarcó la importancia de ofrecer una estructura sólida de posventa, repuestos y asistencia para reducir las dudas habituales de los clientes al momento de elegir un vehículo electrificado.

El titular de Stellantis Argentina explicó que la nueva marca aprovechará la infraestructura ya existente del grupo, con una red inicial de concesionarios oficiales y el respaldo de los servicios de la compañía. “Tiene una ventaja competitiva enorme con respecto al resto, tanto en la posventa como en el plan de ahorro”, señaló.

Además, detalló que el lanzamiento comenzará con alrededor de 12 concesionarios integrados a la red Stellantis y destacó la cobertura territorial como una herramienta clave para generar confianza. “Buscamos bajar la incertidumbre con esos 300 puntos de asistencia”, afirmó.

Sobre el contexto del mercado argentino, Zuppi reconoció que la industria atraviesa una etapa de reacomodamiento, pero sostuvo que la compañía mantiene una visión de largo plazo. En relación con las importaciones, indicó que trabajan bajo las condiciones actuales y esperan definiciones para los próximos cupos.

De cara al cierre del año, el directivo estimó un mercado cercano a las 530.000 unidades y aseguró que Stellantis apunta a mantener su posición competitiva: “Tenemos un objetivo de alcanzar cerca de 150.000 autos” y sostener una participación del 30% del mercado local.