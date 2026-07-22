Un vehículo a hidrógeno para el Dakar

El vehículo funcionará con hidrógeno y no emitirá CO₂, solo vapor de agua. Toyota utilizará el Dakar como laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías.

La transformación de la industria automotriz hacia alternativas más sustentables también encuentra su espacio en el automovilismo. En ese camino, Toyota, a través de su división Gazoo Racing, confirmó que competirá en el Rally Dakar 2027 con un vehículo impulsado por hidrógeno, una tecnología que busca posicionarse como complemento a la electrificación tradicional.

El proyecto estará representado por el DKR GR FC Hilux, una evolución del modelo que ya participa en la categoría principal del Dakar. En esta nueva configuración, el vehículo deja atrás el motor de combustión convencional y adopta un sistema de pila de combustible (Fuel Cell Electric Vehicle), capaz de generar electricidad a partir del hidrógeno.

Esta decisión no es casual. Para la compañía japonesa, la competencia extrema funciona como un laboratorio donde se pueden acelerar procesos de desarrollo que luego tienen impacto en los vehículos de producción. En ese sentido, el Dakar aparece como uno de los escenarios más exigentes y representativos para validar nuevas soluciones tecnológicas.

Tecnología sin emisiones y con alto potencial

Uno de los principales diferenciales del sistema de pila de combustible es su impacto ambiental. A diferencia de los motores tradicionales, no emite dióxido de carbono (CO₂) durante su funcionamiento. La reacción química que se produce en el sistema genera electricidad y libera únicamente vapor de agua, lo que lo convierte en una alternativa de movilidad limpia.

Para Toyota, el hidrógeno representa una de las múltiples vías para alcanzar la neutralidad de carbono. Mientras el mercado avanza con fuerza hacia los vehículos eléctricos a batería, la marca sostiene una estrategia diversificada que incluye híbridos, eléctricos puros y soluciones basadas en hidrógeno.

El desafío, sin embargo, no es menor. La adopción masiva de esta tecnología depende no solo de su desarrollo técnico, sino también de la infraestructura necesaria para su producción, almacenamiento y distribución. En ese contexto, llevarla a una competencia como el Dakar permite acelerar su evolución y visibilidad.

Un banco de pruebas en condiciones extremas

El Rally Dakar es considerado uno de los eventos más duros del mundo del deporte motor. Sus etapas atraviesan terrenos desérticos, zonas rocosas y condiciones climáticas extremas, con temperaturas elevadas y recorridos de larga duración.

Estas características lo convierten en un entorno ideal para poner a prueba la confiabilidad y el rendimiento de nuevas tecnologías. En el caso del DKR GR FC Hilux, el desarrollo estará enfocado en aspectos clave como la gestión energética, la durabilidad del sistema y la eficiencia de la refrigeración, factores determinantes para sostener el rendimiento en situaciones límite.

Además, los ingenieros trabajarán en la reducción del tamaño del sistema de pila de combustible, con el objetivo de optimizar el peso y mejorar la distribución de los componentes sin afectar la autonomía ni las prestaciones del vehículo.

Otro de los puntos críticos será garantizar que el sistema funcione de manera estable frente a vibraciones, polvo, cambios bruscos de temperatura y largas exigencias mecánicas, condiciones habituales en la competencia.

Competición e innovación, un vínculo histórico

La participación en el Dakar no solo responde a una cuestión deportiva, sino también a una estrategia de desarrollo tecnológico. A lo largo de la historia, muchas innovaciones que hoy forman parte de los autos de calle nacieron en el ámbito de la competición.

En ese sentido, Toyota busca replicar ese proceso con el hidrógeno, utilizando el Dakar como plataforma para perfeccionar la tecnología y demostrar su viabilidad en escenarios reales. La experiencia acumulada en estas pruebas puede traducirse, en el futuro, en soluciones aplicables a vehículos comerciales.

De esta manera, el proyecto del DKR GR FC Hilux no solo apunta a competir, sino también a abrir el camino hacia una nueva etapa en la movilidad, donde la eficiencia, la sustentabilidad y el rendimiento puedan convivir sin concesiones.