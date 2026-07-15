BMW X5: nueva generación con cinco opciones de propulsión

La transformación del BMW X5 también se refleja en su estética. El vehículo adopta un lenguaje de diseño más limpio y moderno.-

El BMW X5 vuelve a posicionarse como uno de los modelos estratégicos de la marca con la presentación de su quinta generación, una evolución que amplía su propuesta tecnológica y reafirma el papel que desempeña desde su aparición en 1999. Aquel primer Sports Activity Vehicle (SAV) inauguró la familia BMW X y marcó el comienzo de una categoría que hoy representa una parte fundamental del mercado premium.

La nueva generación mantiene ese espíritu pionero al convertirse en el primer modelo de BMW que ofrecerá cinco alternativas de propulsión. La gama incluirá versiones con motores nafteros y diésel equipados con tecnología híbrida suave de 48 voltios, variantes híbridas enchufables, el inédito BMW iX5 totalmente eléctrico y, en una etapa posterior, el BMW iX5 Hydrogen, el primer vehículo de producción de la marca impulsado por hidrógeno.

El desarrollo de la versión alimentada por hidrógeno incorpora un sistema de pila de combustible de tercera generación, depósitos con la nueva tecnología BMW Hydrogen Flat Storage y una batería de alto voltaje diseñada para optimizar el rendimiento. Gracias a este conjunto, la autonomía estimada alcanza hasta 750 kilómetros, combinando eficiencia energética con tiempos de utilización comparables a los de un vehículo convencional.

La variante completamente eléctrica también representa un importante salto tecnológico. El BMW iX5 estrena la sexta generación del sistema eDrive de la compañía, que introduce una arquitectura eléctrica de 800 voltios, carga rápida, función de carga bidireccional y nuevas baterías con celdas cilíndricas de 120 milímetros de altura. Según la marca, estas innovaciones permiten alcanzar autonomías de hasta 845 kilómetros en la versión iX5 60 xDrive.

Desde BMW destacan que esta nueva generación reúne la experiencia acumulada durante más de dos décadas de evolución del modelo junto con las soluciones tecnológicas desarrolladas para la plataforma Neue Klasse, destinada a marcar el futuro de la marca.

Diseño con identidad renovada

La transformación del BMW X5 también se refleja en su estética. El vehículo adopta un lenguaje de diseño más limpio y moderno, con superficies de líneas definidas y una silueta de aspecto robusto que mantiene las proporciones clásicas de un SAV.

El frente exhibe una imagen completamente renovada gracias a la parrilla BMW Iconic Glow de orientación vertical y a una nueva firma lumínica denominada «doble X», un recurso visual que aparece por primera vez en un modelo de producción de la marca.

En la vista lateral se destacan las nuevas BMW Winglets, manijas de puertas integradas que se accionan con un simple contacto y permiten una apertura eléctrica. El conjunto puede personalizarse con once colores de carrocería y una nueva oferta de llantas de hasta 23 pulgadas.

Las variantes deportivas también reciben un tratamiento específico. El BMW X5 M60e xDrive incorpora detalles exclusivos que acentúan su carácter dinámico, mientras que los paquetes M Sport y M Sport Pro agregan elementos diferenciadores tanto en el exterior como en el interior. El lenguaje de diseño inspirado en la Neue Klasse introduce una imagen más limpia, una nueva firma luminosa y soluciones como las manijas BMW Winglets.

Puertas adentro, la evolución apunta a crear un ambiente más amplio, sofisticado y tecnológico. El tablero presenta una arquitectura despejada, materiales de alta calidad y una mayor integración de superficies decorativas realizadas en pizarra y cristal. BMW incluso señala que es el primer fabricante en ofrecer pizarra natural como opción para la terminación interior.

Tecnología y confort

La digitalización ocupa un lugar central en esta generación gracias al sistema BMW Panoramic iDrive, gestionado mediante el nuevo BMW Operating System X. El conjunto integra una pantalla central de diseño flotante, Head-Up Display tridimensional, BMW Panoramic Vision proyectado sobre todo el ancho del parabrisas y, por primera vez en este modelo, una pantalla exclusiva para el acompañante.

El nuevo volante multifunción completa un puesto de conducción orientado al conductor, pero con una experiencia más conectada para todos los ocupantes.

En materia de comportamiento dinámico, el BMW X5 conserva una de sus características históricas: combinar el confort de un SUV familiar con un desempeño deportivo. La suspensión adaptativa forma parte del equipamiento de serie y trabaja junto con una distribución de peso cercana al ideal 50:50 entre ambos ejes.

Quienes busquen un nivel superior de prestaciones podrán optar por los sistemas Adaptive Chassis Control y Adaptive Chassis Control Professional, este último con estabilización activa del balanceo y disponible inicialmente para las versiones eléctricas e híbridas enchufables.

La asistencia a la conducción también evoluciona mediante el sistema BMW Symbiotic Drive, que adapta su funcionamiento al estilo de manejo de cada conductor y se complementa con asistentes de conducción de Nivel 2 y sistemas de seguridad activa diseñados para mejorar la interacción entre el vehículo y el usuario.

En las variantes eléctricas e impulsadas por hidrógeno aparece además la tecnología Heart of Joy, responsable del sistema BMW Soft-Stop, desarrollado para ofrecer una desaceleración más progresiva y confortable durante las maniobras de frenado.

La producción comenzará en agosto de 2026 en la planta de Spartanburg y las primeras versiones llegarán al mercado a fines de ese año, mientras que las eléctricas e híbridas enchufables debutarán a comienzos de 2027.

Las primeras variantes llegarán a los concesionarios a fines de noviembre del mismo año, mientras que las versiones totalmente eléctricas e híbridas enchufables se incorporarán al mercado durante los primeros meses de 2027. Con esta nueva propuesta, BMW busca consolidar la trayectoria de uno de sus modelos más emblemáticos y abrir una nueva etapa en la evolución de su familia de SUV premium.