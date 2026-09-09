ASÍ LO VEO / Producción automotriz en alza

La industria automotriz argentina registró en agosto una mejora respecto de julio, aunque los indicadores siguen por debajo de 2025. Según ADEFA, la producción fue de 39.381 unidades, con un alza mensual del 26,3%, pero una baja interanual del 11,6%. En el acumulado, la fabricación alcanza 275.228 vehículos, un 17,1% menos que el año pasado.

En exportaciones se enviaron 24.589 unidades, con suba mensual del 5,2% y leve mejora acumulada del 0,9%. En ventas mayoristas, se alcanzaron 39.068 vehículos, aunque con una caída interanual del 24,5%.

Pérez Graziano remarcó que “la recuperación mensual es una señal positiva, pero todavía no alcanza para compensar la contracción del mercado interno y externo”. Además, señaló que “las exportaciones siguen siendo un pilar clave para sostener la actividad de las plantas”.

El titular de ADEFA también advirtió que “la industria necesita previsibilidad y condiciones de competitividad más estables para sostener la inversión y el empleo en el mediano plazo”.