Una moto de gama media que no pierde el ADN premium: la BMW F 450 GS llega a la Argentina

BMW Motorrad refuerza su estrategia en el mercado argentino con la incorporación de la F 450 GS, un nuevo modelo que se suma a la emblemática familia GS y que busca posicionarse como una alternativa de acceso dentro del universo adventure. Con un enfoque que combina ligereza, tecnología y versatilidad, la marca apunta a captar tanto a usuarios urbanos como a quienes buscan explorar caminos fuera del asfalto.

La llegada de esta motocicleta marca un nuevo paso en la expansión de la gama media de BMW, ofreciendo una opción más accesible sin perder el ADN premium característico de la firma alemana.

Una GS más compacta y funcional

La BMW F 450 GS fue concebida como una puerta de entrada al mundo GS, manteniendo el espíritu aventurero pero adaptado a un formato más liviano y manejable. Su desarrollo apunta a ofrecer un equilibrio entre el uso diario en ciudad y la posibilidad de realizar viajes largos o recorridos por terrenos más exigentes.

Uno de sus puntos más destacados es su peso contenido de 178 kilos, lo que la convierte en una de las opciones más ágiles dentro de su categoría. A esto se suma un chasis tubular de acero y una geometría pensada para brindar estabilidad sin sacrificar maniobrabilidad.

Motor, versiones y experiencia de conducción

En el corazón de la F 450 GS se encuentra un motor bicilíndrico en línea de 420 cc, capaz de entregar 48 CV de potencia y 43 Nm de torque, asociado a una caja manual de seis velocidades. Esta configuración fue pensada para ofrecer un rendimiento equilibrado tanto en ciudad como en ruta.

La gama incluye cuatro versiones: Cosmic, Exclusive, Sport y Trophy, cada una con distintos niveles de equipamiento y tecnologías específicas. En las variantes superiores se incorporan soluciones orientadas a mejorar la experiencia de manejo, como el Shift Assistant Pro, que permite realizar cambios sin uso del embrague, y el sistema Easy Ride Clutch, que automatiza parcialmente su funcionamiento para una conducción más cómoda.

Diseño GS con identidad propia

A nivel estético, la F 450 GS mantiene la esencia visual de la familia, aunque adaptada a un formato más compacto. Uno de sus elementos más característicos es el faro LED en forma de “X”, inspirado en los modelos de mayor cilindrada como la R 1300 GS.

El conjunto se completa con una configuración de ruedas de 19 pulgadas adelante y 17 atrás, una combinación que busca un equilibrio entre estabilidad en asfalto y capacidad de adaptación en caminos mixtos. Su diseño refuerza la idea de una moto versátil, pensada para múltiples escenarios de uso.

Tecnología y seguridad de serie

BMW dotó a la F 450 GS de un paquete tecnológico completo desde su versión base. Incluye una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad, iluminación full LED, modos de conducción, puerto USB-C y puños calefactables.

En materia de seguridad, incorpora sistemas avanzados como ABS Pro con sensor de inclinación, control dinámico de tracción (DTC) y control dinámico de freno (DBC), además de embrague antirrebote y luz de freno dinámica. La gama ofrece modos de conducción como Rain, Road y Enduro, ampliando su capacidad de adaptación a distintos terrenos.

Precio y posicionamiento en el mercado local

La BMW F 450 GS llega al país con una estrategia de cuatro configuraciones:

F 450 GS Cosmic: u$s14.600

F 450 GS Exclusive: u$s14.800

F 450 GS Sport: u$s15.100

F 450 GS Trophy: u$s15.600

Todas las versiones cuentan con garantía de tres años sin límite de kilometraje, lo que refuerza la propuesta de valor dentro del segmento. Con este lanzamiento, BMW Motorrad busca fortalecer su presencia en el segmento de media cilindrada, ofreciendo una GS más accesible, liviana y versátil, pero sin resignar tecnología, diseño ni el espíritu aventurero que caracteriza a la familia.