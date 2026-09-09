Venta de autos usados y los modelos más elegidos de agosto

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer el informe estadístico correspondiente al comportamiento del mercado de vehículos usados durante agosto de 2026. Según las cifras consolidadas por la entidad, en el transcurso del mes se formalizaron 155.713 transferencias en todo el país, reflejando la dinámica actual del parque automotor de segunda mano y la distribución de la demanda según segmentos y modelos.

En la perspectiva interanual, las 155.713 unidades registradas en agosto representan una diferencia del 7% en comparación con el mismo mes del año 2025, período en el cual se habían alcanzado las 167.400 operaciones. Al analizar el desempeño respecto del mes inmediato anterior, la comparación con julio -momento en que se anotaron 157.431 transacciones- muestra una variación del 1,1%.

Por su parte, el desempeño acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 sitúa el volumen total en 1.206.069 transferencias de vehículos. Este registro ubica la actividad acumulada del sector un 4,8% por debajo del volumen alcanzado en el mismo período del año previo, manteniendo un nivel de operaciones constante distribuido entre las distintas provincias y jurisdicciones.

Desempeño por modelos y estructura de la demanda

A pesar de las variaciones registradas en los volúmenes globales de comercialización, la nómina de los modelos con mayor cantidad de traspasos no presentó alteraciones sustanciales en sus posiciones de vanguardia. El panorama general continúa encabezado por vehículos de marcada trayectoria en el mercado local, caracterizados por su nivel de penetración en el parque circulante y su tasa de rotación.

El Volkswagen Gol -en sus distintas versiones, entre las que destacan el Gol Trend y el Gol Power- volvió a ubicarse en el primer lugar de la nómina de transferencias por un margen significativo respecto a sus seguidores inmediatos. Este modelo mantiene una presencia histórica en la preferencia de los usuarios dentro del segmento de autos compactos.

Otro elemento relevante de la estructura del mercado es la participación de las camionetas medianas en los puestos de mayor volumen. Vehículos como la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok sostienen una representación constante en el conjunto de operaciones de segunda mano, reflejando la demanda sostenida tanto para uso particular como para actividades productivas, comerciales e industriales en diversas regiones del país.

El listado de los vehículos más transferidos se completa con una combinación de sedanes compactos, hatchbacks de segmento B y utilitarios deportivos de trayectoria, caracterizados por la disponibilidad de unidades en el mercado de oferta y una demanda receptiva habitual.

Ranking de los 10 modelos más transferidos (agosto 2026)

1. Volkswagen Gol: 8.678 unidades

2. Toyota Hilux: 5.787 unidades

3. Chevrolet Corsa: 4.437 unidades

4. Ford Ranger: 4.211 unidades

5. Volkswagen Amarok: 4.060 unidades

6. Peugeot 208: 3.503 unidades

7. Renault Clio: 3.185 unidades

8. Ford Fiesta: 3.167 unidades

9. Ford EcoSport: 3.153 unidades

10. Toyota Corolla: 3.051 unidades

Consideraciones sobre el parque circulante

El ordenamiento de las cifras difundidas por ACARA confirma la prevalencia de vehículos que combinan volumen histórico de producción y venta con una red extendida de mantenimiento y repuestos. La presencia conjunta del Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa y Renault Clio en la nómina refleja el papel que desempeñan los automóviles compactos en el volumen diario de operaciones del sector.

Asimismo, la inclusión constante de modelos del segmento mediano como el Toyota Corolla y de vehículos de pasajeros con perfil familiar como la Ford EcoSport evidencia la diversidad de necesidades que cubre el mercado de utilitarios y automóviles usados en la Argentina.

En síntesis, las cifras de agosto de 2026 muestran un mercado que se apoya conceptual y operativamente en modelos de alta rotación, previsibilidad técnica y disponibilidad de stock, consolidando un esquema donde los vehículos de mayor penetración histórica continúan concentrando el porcentaje principal de los traspasos dominiales.