ASÍ LO VEO/ Un año intenso y el regreso del crédito impulsaron la recuperación del mercado automotor

El cierre del año deja un balance de alta intensidad para el mercado automotor argentino, atravesado por escenarios cambiantes, pero con señales claras de recuperación. Así lo analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato, al destacar que “el primer semestre superó las expectativas iniciales, con un piso de 50.000 unidades mensuales que a comienzos de 2025 parecía difícil de alcanzar. Ese desempeño permitió sentar bases sólidas para un año que, pese a los vaivenes posteriores, logró sostener un ritmo de ventas positivo”.



“La segunda mitad estuvo marcada por el calendario electoral, movimientos económicos y cambiarios, semanas de incertidumbre política local y luego un mayor respaldo del contexto internacional. Aun así, el sector continuó comercializando vehículos a un nivel más que aceptable, retomando una senda de crecimiento que no se veía desde 2018. En ese recorrido, un factor clave fue la vuelta de la financiación, con múltiples opciones impulsadas tanto por bancos como por las propias terminales”, agregó Beato.



A esto se sumó una oferta cada vez más amplia de modelos, que elevó la competencia entre marcas tradicionales y nuevos jugadores. “En la recta final del año, ese escenario se tradujo en descuentos, promociones y mejores condiciones comerciales para los consumidores.