Iveco Stralis, imparable entre los pesados

El Iveco Stralis 35 se posicionó como el camión más patentado de 2025, encabezando el ranking anual y confirmando la preferencia de los transportistas por modelos versátiles.

El mercado argentino de vehículos pesados volvió a mostrar señales claras de recuperación a lo largo de 2025. Según el informe anual de patentamientos, el segmento de camiones consolidó una tendencia marcada por la búsqueda de confiabilidad, robustez y eficiencia operativa, en un contexto donde el transporte de cargas fue clave para sostener la actividad económica en distintos puntos del país.



En ese escenario, el Iveco Stralis 35 se posicionó como el camión más patentado de 2025, encabezando el ranking anual y confirmando la preferencia de los transportistas por modelos versátiles, preparados para largas distancias y con costos operativos competitivos. El liderazgo del Stralis no fue un hecho aislado, sino parte de un dominio más amplio de Iveco dentro del segmento pesado y semipesado.



Con 1.183 unidades patentadas, el Stralis logró imponerse por un margen muy ajustado sobre el Iveco 170 E, que cerró el año con 1.165 registros, mientras que el Iveco Tector 39 completó el podio con 956 unidades. De esta manera, la marca italiana ocupó tres de los cinco primeros lugares del ranking, ratificando su fuerte presencia en el transporte argentino y su capacidad para ofrecer soluciones adaptadas a diferentes tipos de operación.



El desempeño del Iveco Stralis se explica por su perfil polivalente, pensado tanto para el transporte de larga distancia como para aplicaciones que requieren potencia sostenida, confiabilidad mecánica y confort para el conductor. A lo largo del año, fue elegido principalmente por empresas de logística, transporte de cargas generales y operaciones vinculadas a economías regionales, donde la eficiencia y la disponibilidad de las unidades resultan determinantes.



Por su parte, el Iveco 170 E volvió a destacarse como uno de los modelos más versátiles del mercado, con un equilibrio entre capacidad de carga, maniobrabilidad y costos, lo que lo convierte en una opción habitual para distribución urbana y regional. El Tector 39, en tanto, reafirmó su lugar como uno de los caballos de batalla del segmento, especialmente en tareas de media y larga distancia.



En el cuarto y quinto lugar del ranking aparecen los modelos de Mercedes-Benz, que mantienen una posición sólida dentro del mercado argentino de camiones. El Atego 1932, con 796 unidades patentadas, se sostuvo como una de las alternativas preferidas para carga media, destacándose por su confiabilidad y versatilidad en aplicaciones mixtas. Más atrás, el Actros 2545, con 765 unidades, representó la apuesta de la marca alemana en el segmento de transporte pesado de larga distancia, con foco en potencia, tecnología y eficiencia.



Más allá de los números, el ranking refleja un mercado donde las decisiones de compra están fuertemente vinculadas a la confiabilidad, la disponibilidad de repuestos y el respaldo posventa, factores clave para un sector que depende del camión como herramienta de trabajo. En ese contexto, Iveco logró capitalizar su amplia red y una gama adaptada a distintas necesidades operativas, mientras que Mercedes-Benz sostuvo su histórico posicionamiento en los segmentos medios y pesados.



El cierre de 2025 dejó así un panorama alentador para el mercado de camiones, con mayor actividad, renovación de flotas y un escenario competitivo que anticipa un 2026 con nuevos desafíos, pero también con oportunidades para seguir consolidando el crecimiento del transporte de cargas en Argentina.