ASÍ LO VEO YO/ “Argentina vuelve a abrir sus puertas al futuro eléctrico”

Desde Zhengzhou, la ciudad china donde BYD tiene su sede central, Stella Li, vicepresidenta global de la automotriz, habló con medios de América Latina sobre la nueva etapa de la compañía y su mirada sobre la Argentina. Fue durante el E-Journey 2025, el encuentro global en el que la marca presentó sus próximas tecnologías y modelos eléctricos.



Li recordó que en 2017 BYD había proyectado fabricar buses eléctricos en la Argentina, pero el plan se canceló: “No existía un marco normativo ni un interés real por la movilidad eléctrica. Era una idea adelantada a su tiempo”. Hoy, dice, el panorama cambió: “Con el actual Gobierno vemos un país más abierto, con voluntad de integrarse al mundo y con consumidores que empiezan a valorar la eficiencia y la sustentabilidad”.

La ejecutiva destacó que BYD ya agotó su cupo de importación sin aranceles, lo que demuestra el interés por la marca. “Nuestros primeros clientes argentinos están felices con los productos. Eso nos impulsa a seguir invirtiendo en el país”.



Sobre el futuro, fue clara: “Primero queremos conocer bien el mercado. Cuando exista volumen y estabilidad, podremos pensar en producir localmente. Argentina tiene talento, historia industrial y pasión por el automóvil. Solo necesita las condiciones adecuadas para dar el salto”.

“Argentina está cambiando y necesitamos que Buenos Aires vuelva a ser esa pequeña París en Latinoamérica”, afirmó Stella Li.