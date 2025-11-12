El futuro de la venta automotriz ya está en marcha

Se trata de una plataforma creada íntegramente con inteligencia artificial, sin una sola línea de código escrita por humanos, que promete transformar la manera en que se compran y venden autos 0km en toda Latinoamérica.

Desde la Argentina, una startup está desafiando las reglas del juego en el mundo automotor. Se trata de una plataforma creada íntegramente con inteligencia artificial, sin una sola línea de código escrita por humanos, que promete transformar la manera en que se compran y venden autos 0km en toda Latinoamérica. Detrás de este proyecto está Damian Fernández, fundador de Drively, quien lidera una revolución que combina tecnología, confianza y oportunidad laboral.



“Lo que hicimos fue aprovechar el momento perfecto donde la inteligencia artificial llegó a un nivel de madurez impresionante. Utilizamos herramientas de desarrollo asistido por IA que nos permitieron concentrarnos en lo realmente importante: entender el problema y diseñar la solución perfecta para compradores, vendedores y concesionarias”, explica Fernández en diálogo con diario Río Negro.

En lugar de pasar meses escribiendo código, su equipo se enfocó en definir qué necesitaban: micrositios personalizados para cada vendedor, un motor de recomendación inteligente, y un CRM predictivo que anticipa las necesidades del usuario. “La IA construyó todo eso con nosotros. Es como tener un equipo de 100 desarrolladores trabajando 24/7, pero más rápido y eficiente. Lo revolucionario es que democratizamos el desarrollo tecnológico”, destaca.

Una nueva experiencia: IA y confianza humana

La inteligencia artificial está en el corazón de Drively. Trabaja en cada punto del proceso para mejorar la experiencia de todos: desde el descubrimiento del vehículo ideal hasta el mantenimiento posventa. “Nuestra IA analiza las preferencias del usuario, su historial de búsqueda y su presupuesto, y le sugiere los modelos que realmente se ajustan a sus necesidades. No es un catálogo frío, es como tener un asesor especializado que comprende cada detalle del vehículo y las necesidades específicas del comprador”, explica.



El sistema conecta compradores con vendedores independientes según su perfil, y el CRM predictivo determina el momento justo para la oferta, optimizando la tasa de conversión. Incluso, en la etapa de posventa, la IA genera recordatorios de mantenimiento y nuevas oportunidades de ingresos para los asesores. “Es un círculo virtuoso donde todos ganan: el cliente recibe atención personalizada continua, el vendedor genera ingresos recurrentes, y la concesionaria retiene al cliente”, resume Fernández.



Drively no reemplaza la relación humana, la potencia. Cualquier persona puede convertirse en asesor independiente sin necesidad de inversión inicial ni stock. “La plataforma te da tu propio micrositio, acceso al inventario oficial, herramientas de IA y capacitación continua. Tus contactos, tu comunidad, tu red: eso es lo que te impulsa. Nosotros convertimos ese ‘alguien que te dio el dato’ en un modelo profesional, escalable y rentable”, sostiene.

La innovación también apunta a transformar la industria regional. “La industria automotriz latinoamericana está evolucionando rápidamente. Drively llega en el momento justo para ser el aliado tecnológico que necesitan concesionarias y agencias”, explica. La plataforma aprovecha la fortaleza cultural de la “economía de la confianza”, donde la recomendación personal tiene un peso decisivo.

Una industria en transformación

El impacto no se limita a la tecnología. Fernández resalta que Drively abre una nueva categoría laboral: el asesor vehicular independiente. “Estamos creando una nueva oportunidad para profesionales en transición, pluriempleados, jubilados activos, influencers o emprendedores sin capital. Todos pueden acceder a las mismas herramientas profesionales y generar ingresos reales”, afirma.



Drively, asegura, no compite con las concesionarias, sino que las potencia. “Acceden a nuevos segmentos sin costos fijos, a leads precalificados y a información analítica valiosa. El modelo convierte costos fijos en variables y mejora la retención de clientes. Es transformar sin romper, acompañar la transición digital con resultados concretos”, explica.

La confianza, subraya, es el eje de todo el ecosistema. “Todo vendedor pasa por un proceso de certificación, capacitación y verificación. Las transacciones tienen respaldo oficial y el sistema de reputación transparente garantiza la calidad del servicio. Además, la IA detecta patrones sospechosos y protege a todas las partes”, describe.



El cambio en la experiencia del comprador también es profundo. “Con Drively, el cliente es acompañado desde el primer momento por alguien de confianza. Puede comparar sin presión, con transparencia y respaldo. Y en la posventa, sigue acompañado, con recordatorios y seguimiento continuo. Es tecnología al servicio de las personas, no al revés”, destaca Fernández.



El modelo, agrega, está diseñado para ayudar a las agencias a modernizarse sin disrupciones traumáticas. “Reducimos costos, ampliamos mercado, mejoramos performance y fidelización. Drively es el aliado tecnológico que las agencias necesitan para evolucionar sin perder su esencia”, resume.

Sobre el futuro, Fernández es claro: “La IA no reemplaza a los programadores, los potencia. Lo que sí está pasando es una democratización tecnológica sin precedentes. Antes necesitabas millones para construir una startup; hoy podés hacerlo con visión y creatividad. Estamos creando miles de oportunidades laborales gracias a la IA, no a pesar de ella”.



“Drively es el puente entre la confianza humana y la eficiencia tecnológica. Una industria en transformación necesitaba una solución innovadora hecha en Argentina para toda Latinoamérica. Esa solución ya existe”, concluye.