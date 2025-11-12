Los eléctricos pisan más fuerte en Argentina

El camino hacia la movilidad eléctrica avanza a paso firme en el país. Según el informe más reciente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en octubre se patentaron 205 unidades eléctricas, lo que representa un salto mensual significativo y confirma la expansión de este segmento, que ya empieza a consolidarse entre los consumidores locales.



En el acumulado anual, el registro asciende a 892 vehículos eléctricos patentados, lo que implica un aumento del 83,5% respecto del mismo período de 2024. La tendencia al alza se explica por varios factores: el ingreso de nuevos modelos, la mayor difusión de las tecnologías limpias, y las políticas de incentivo, como la eliminación del arancel aduanero para autos eléctricos importados, que permite una competencia más equilibrada frente a los híbridos y a los de combustión.



Este fenómeno ocurre en paralelo a los avances de las automotrices globales. BYD, líder mundial en electromovilidad, ya desembarcó con fuerza en la región y presentó el Yangwang U9 Xtreme, considerado el auto de producción más veloz del planeta, capaz de superar los 480 km/h. El modelo, del que se fabricarán solo 30 unidades, simboliza el poder tecnológico chino que impulsa la nueva era de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, Geely evalúa instalar una planta en el país, consolidando la llegada de las grandes marcas asiáticas a Sudamérica.

Empate en la cima y presencia china en el podio

El informe de octubre de Acara incluyó por segundo mes consecutivo un relevamiento específico para vehículos 100% eléctricos, reflejando la expansión de un mercado que ya dejó de ser marginal.

El dato más destacado fue el empate en el primer puesto entre el Chevrolet Spark EUV y el BYD Dolphin Mini, ambos con 47 unidades patentadas. Estos modelos, lanzados recientemente en Argentina, combinan tecnología avanzada, autonomía competitiva y precios más accesibles gracias al beneficio del arancel cero, que se convirtió en un motor clave del crecimiento del segmento.



El Chevrolet Spark EUV patentó 47 unidades en octubre.

En el tercer lugar se ubicó otro exponente de la marca china BYD: el Yuan Pro, con 34 unidades registradas, completando así un podio que evidencia el dominio de los fabricantes asiáticos.

Detrás aparecen el Volvo EX30 (15 unidades) y el BAIC EU5 (13 unidades), ambos provenientes de marcas que apuestan por el diseño escandinavo y la eficiencia tecnológica.



Más abajo, dentro del top ten, se destaca la Ford E-Transit con 8 unidades, consolidándose como una alternativa eléctrica dentro del rubro de los utilitarios. También figura el Great Wall Ora 03 (7 unidades), mientras que el Renault Kangoo E-Tech y el Volvo C40 registraron 5 unidades cada uno. Cerrando el listado aparece el Mercedes-Benz EQE 500, con 4 unidades, un sedán de lujo que marca el ingreso de la alta gama eléctrica al mercado nacional.

Un mercado en expansión con nuevos protagonistas

Otro dato relevante del mes fue la aparición en los registros de modelos importados por vías independientes, entre ellos el Tesla Cybertruck, el GMC Hummer EV y el Xev Yoyo. Aunque se trata de unidades únicas o de colección, su llegada evidencia que el interés por la electromovilidad trasciende los segmentos tradicionales y empieza a captar la atención de entusiastas y coleccionistas locales.



El crecimiento de las ventas va acompañado de un cambio en la percepción del consumidor argentino, que comienza a considerar al auto eléctrico no solo como una opción sustentable, sino también como una alternativa eficiente frente al costo creciente de los combustibles fósiles. Las mejoras en autonomía, tiempos de carga y mantenimiento contribuyen a reducir las barreras iniciales y a consolidar la transición hacia una movilidad más limpia.



Las terminales y concesionarias, por su parte, ya adaptan su infraestructura técnica y comercial: se instalan puntos de carga rápida, se capacita al personal y se amplían los talleres especializados. Aunque todavía queda camino por recorrer en materia de infraestructura pública, el crecimiento del parque eléctrico empieza a generar una red de servicios en expansión.

La proyección de Acara indica que, si la tendencia se mantiene, 2025 podría cerrar con un récord histórico de patentamientos eléctricos, triplicando los volúmenes de hace apenas dos años.

Ranking de los eléctricos más vendidos – octubre 2025

1 Chevrolet Spark EUV

47 u.

2 BYD Dolphin Mini

47 u.

3 BYD Yuan Pro

34 u.

4 Volvo EX30

15 u.

5 BAIC EU5

13 u.

6 Ford E-Transit

8 u.

7 Great Wall Ora 03

7 u.

8 Renault Kangoo E-Tech

5 u.

9 Volvo C40

5 u.

10 Mercedes-Benz EQE 500

4 u.