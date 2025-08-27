ASÍ LO VEO YO | CEO de compañía automotriz propone un Plan Canje y bonos verdes para renovar autos viejos

El debate sobre el envejecimiento del parque automotor argentino volvió a ganar relevancia ante la caída del mercado en los últimos años y la menor rotación de vehículos. Federico Pieruzzini, CEO de Eximar (representante oficial de Volvo, Jaguar, Land Rover, MG y Geely), planteó la necesidad de un Plan Canje Nacional que permita renovar la flota y avanzar hacia una movilidad más segura y sustentable.

En diálogo con Diario Río Negro, Pieruzzini propone “un programa moderno, transparente y sin costo fiscal directo, inspirado en experiencias de los años 90 pero evitando parches, con el eje puesto en retirar autos inseguros y contaminantes de más de 15 años. La idea es reemplazarlos por modelos 0 km eficientes, con control estricto de chatarrización y aportes de toda la cadena: fabricantes, importadores, concesionarios, aseguradoras, desarmaderos y acerías”.

Actualmente circulan más de seis millones de autos con más de 15 años, y su recambio impactaría en seguridad, reducción de accidentes, menor contaminación y mejora del aire. Pieruzzini sugiere complementar el plan con “bonos verdes” que incentiven la compra de híbridos y eléctricos, mediante descuentos, exenciones de patentes o beneficios en seguros. Además, advierte sobre la distorsión que generan los impuestos internos en la competitividad y precios del mercado, y propone ajustar la segunda escala para equilibrar los segmentos y favorecer al consumidor.

El ejecutivo señaló que experiencias en Brasil, México y Europa demuestran la eficacia de planes combinados de incentivos fiscales y ambientales. Según Pieruzzini, un mercado más ordenado y competitivo generaría certidumbre, volumen, empleo y un camino claro hacia la movilidad sustentable, con reglas claras y participación de fabricantes, importadores y aseguradoras. El Plan Canje se plantea como una herramienta económica, social y ambiental, capaz de transformar la Argentina hacia autos modernos, seguros y más verdes.