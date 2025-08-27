Autos eléctricos chinos irrumpen en la Argentina y cambian el mercado

Chery ha renovado su estrategia en la Argentina tras 17 años trabajando con Sideco Americana. Ahora bajo la representación de Grupo Corven, la marca ha comenzado a introducir modelos renovados como el Tiggo 4.

Argentina se prepara para recibir un fuerte desembarco de autos eléctricos de origen chino. La reciente reducción de aranceles de importación ha abierto el camino para que una amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos llegue al país, generando un aumento notable en las reservas de unidades. Según informes de ACARA, aunque aún no hay cifras oficiales, el cupo anual de 50.000 autos sin aranceles ya estaría prácticamente agotado, con un 85% de las plazas reservadas por distintas marcas.

Este movimiento podría elevar la participación de mercado de vehículos chinos del 1,2% al 5% en 2025. Entre las marcas con mayor demanda se encuentran BAIC (6.080 unidades), Enovere (5.006), MG (3.024), Haval (2.950), Lynk & Co (2.487), Chery (2.075), BYD (1.300), Changan (500) y Dongfeng (500). Incluso algunos fabricantes occidentales han aprovechado el cupo: Ford reservó 2.500 unidades de la Territory híbrida, Fiat 2.000 del 600 híbrido, Chevrolet 1.750 del Spark EUV y Renault 77 del Kwid E-tech eléctrico.

Baic es una de las marcas con mayor demanda del mercado.

El proceso de asignación del cupo comenzó en marzo con una primera convocatoria, donde se adjudicaron 28.626 unidades entre terminales locales e importadores independientes. Una segunda convocatoria asignó 21.738 vehículos adicionales, con prioridad para compañías terminales radicadas y vehículos de producción nacional.

La movilidad eléctrica ya empieza a mostrar cambios significativos. Durante el primer semestre de 2025, los patentamientos eléctricos aumentaron un 55,8%, alcanzando 12.335 unidades. De ese total, el 79% correspondió a modelos híbridos, con Toyota liderando casi el 70% de las ventas, seguida por Mercedes-Benz, Audi, Renault y Ford. Sin embargo, la llegada de gigantes asiáticos podría modificar este panorama en los próximos meses.

En este contexto, Chery ha renovado su estrategia en la Argentina tras 17 años trabajando con Sideco Americana. Ahora bajo la representación de Grupo Corven, la marca ha comenzado a introducir modelos renovados como el Tiggo 4 CSH (SUV B) y el Tiggo 7 (SUV C). Nicolás Ballestrero, CEO de Grupo Corven, destacó en diálogo con Diario Río Negro que «China lidera el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas a nivel global, y Chery forma parte de ese liderazgo». Además, señaló que Chery es «la marca china con mayor trayectoria y reconocimiento» en el país, con más de 50.000 unidades vendidas desde 2008. Según Ballestrero, esto representa «una oportunidad única para reposicionar la marca como referente en movilidad sustentable en la Argentina».

El respaldo del Grupo Corven «potencia la capilaridad de la marca a través del desarrollo de nuevos puntos de venta y servicios en todo el país». Como ventaja frente a marcas como BYD o Geely, Ballestrero resaltó la trayectoria y red comercial de Chery. La marca apunta a un perfil de cliente «moderno, familiarizado con nuevas tecnologías y comprometido con el medioambiente», especialmente «usuarios de SUVs, hombres y mujeres entre 40 y 55 años, padres de familia y ‘early adopters’ de tecnología verde». Para atender la creciente demanda de vehículos electrificados, Chery «está renovando y ampliando nuestra red de concesionarios, sumando nuevos representantes estratégicos y equipando los puntos de venta con tecnología y capacitación especializada para híbridos».

Byd llega con dos modelos de autos híbridos enchufables y tres 100% elécticos.

Más allá de Chery, la llegada masiva de autos eléctricos chinos promete consolidar la movilidad sostenible en la Argentina. Con precios competitivos, variedad de modelos y estándares de seguridad que en muchos casos superan las exigencias internacionales, estos vehículos representan una alternativa atractiva para consumidores conscientes del medioambiente y de la eficiencia energética. La combinación de políticas de incentivo, inversiones de las marcas y ampliación de la red de servicios marca un punto de inflexión para la industria automotriz local, y podría transformar la percepción de los autos chinos en la región en los próximos años.

Uruguay y Chile, dos escenarios clave para el avance de los autos chinos en la región

En Uruguay, la apertura comercial ha facilitado la llegada de marcas chinas, aunque los registros de ventas recientes son limitados. La cercanía con Brasil, donde fabricantes como BYD expanden su producción, favorece el arribo de modelos eléctricos y de combustión. Chery, con su línea Tiggo, mantiene un rol protagónico, mientras que Haval, Geely y BYD compiten con SUVs y propuestas eléctricas accesibles como el Dolphin Mini. Sin embargo, los altos impuestos y la falta de infraestructura de carga plantean desafíos, a pesar del potencial que ofrece la electrificación.

Haval compite en el segmento de las SUVs.

Chile, en cambio, es el mercado más consolidado para los autos chinos en Sudamérica, con una participación cercana al 30%. El país combina acuerdos de libre comercio, fuerte infraestructura de electromovilidad y un público que valora la relación precio-calidad. Changan y Chery lideran en SUVs y pickups, MG atrae a la clase media con modelos económicos y eléctricos, y BYD sobresale como referente en movilidad sustentable con su amplia gama de EVs. La prohibición futura a los vehículos no ecológicos fortalece aún más a las marcas chinas, que encuentran en Chile un terreno maduro para crecer.

LISTADO COMPLETO DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS QUE LLEGARÁN AL PAÍS

Autos híbridos convencionales:

Alfa Romeo Junior

BAIC BJ30 4×2

BMW X1 Mild-Hybrid

Chery Tiggo 7 Mild-Hybrid

Chery Tiggo 4

Dongfeng Aeolus Mage

Fiat 600 Mild-Hybrid

Ford Territory Hybrid

GAC EMKOO híbrido

Haval Jolion Pro

Haval H6

Hyundai Bayón Mild-Hybrid

MINI Countryman

MG 3

MG ZS SUV

Renault Arkana Mild-Hybrid

Suzuki Swift

Autos híbridos enchufables (PHEV)

BYD Song Pro DM-I

BYD King

Changan CS44 Plus

Changan CS55 Plus iDD

Chery Arrizo 8 PHEV

Chevrolet Captiva Plug-in Hybrid

DFSK E5

Enoreve ME5

JAC JS6

Jetour T1

Lynk&Co 06

Shineray SWM

Leapmotor C10

Venucia V DDi

Leapmotor C10.

Autos 100% eléctricos (BEV):